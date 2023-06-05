المانجو في مهب الريح والزراعة تحصي الخسائر.. فيديو

كشف حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الفاكهة والخضروات بالغرفة التجارية، تفاصيل تعرض محصول المانجو لأضرار بسبب التغيرات المناخية، والعاصفة الترابية التي ضربت عواصم البلاد الأسبوع الماضي وبينها محافظة الإسماعيلية.

ولفت حاتم نجيب خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج “صالة التحرير”، الذي يذاع على قناة صدى البلد، إلى أن هناك نسبة كبيرة من المحصول تضررت، لكن المسؤول الأول عن الإحصائيات بشأن الخسائر هي وزارة الزراعة.

ولفت إلى أن سعر الفاكهة جملة يبدأ من 20 جنيهًا، وفي الأسواق يصل لـ30 جنيها، منوهًا إلى أن أسعار المنتجات زادت عن العام الماضي بالتزامن مع تلك الفترة من العام، مؤكدا أن موسم محصول المانجو الأكبر يأتي من الإسماعيلية.

التأثر بالطقس السيئ

وأكد أن الكوسة والخيار من بين المنتجات التي تأثرت بالطقس السيء أيضًا، منوهًا أن الزراعات التقليدية لا تتأثر بالعاصفة الترابية أو الرياح أو الحرارة العالية.

وأشار إلى أن المحاصيل الأساسية الاستراتيجية أسعارها متوازية مع الأسعار العام الماضي، لكن منتج البصل يشهد تأرجحا في سعره، بينما تشهد منتجات مثل المشمش والخوخ ارتفاعًا نسبيًا أيضًا في الأسعار مقارنة بالعام الماضي، وأسعار البامية تصل لـ25 و35 في سوق الجمعة.

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