خالد جلال يفتتح "باب عشق" .. الأربعاء المقبل

يفتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي باب عشق، وذلك مساء الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، بقاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة في العتبة.

العرض من إنتاج فرقة مسرح الطليعة برئاسة المخرج عادل حسان، والنص حائز على جائزة ساويرس الثقافية لعام 2021، ويعد العرض الرابع عشر من سلسلة العروض التي أعلن عنها المخرج خالد جلال، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مطلع يناير الماضي تحت شعار «2023 عام جديد ومسرح جديد»، كما يعد ثاني عروض فرقة مسرح الطليعة خلال هذا العام بعد العرض المسرحي «بيت روز».

باب عشق، تأليف إبراهيم الحسيني، إخراج حسن الوزير، أشعار درويش الأسيوطي، موسيقي وألحان محمد حسني، ديكور فادي فوكيه، أزياء مها عبد الرحمن، استعراضات محمد بحيري، مكياج وفاء مدبولي، مخرج منفذ محمود الرفاعي، تمثيل ماهر محمود، هالة ياسر، فكري سليم، أحمد حسن، محمد أمين، محمد صلاح، إسلام بشبيشي، دنيا عوني، وآخرين.