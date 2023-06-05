ياسر المسحل: مشروع الاستثمار الرياضي سيخطو بالرياضة السعودية نحو العالمية

أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن مشروع الاستثمار الرياضي الذي أطلقته المملكة سيخطو بالرياضة السعودية نحو العالمية.

وأضاف المسحل أن مشروع الاستثمار الرياضي سيخطو بالرياضة السعودية بشكل عام وبكرة القدم على وجه الخصوص نحو آفاق جديدة إلى العالمية.

ووجه المسحل رسالة شكروتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة إطلاقه مشروع الاستثمار الرياضي والتخصيص للأندية الرياضية الذي يأتي تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع رياضي فعال.

وأضاف أن تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للإسهام في تنمية القطاع الرياضي، سيحقق التميز للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة ووضع الرياضة السعودية في مكانة متقدمة.

وشدد رئيس الاتحاد السعودي أن الاستثمار الرياضي مشروع تاريخي يعكس الدعم السخي غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للقطاع الرياضي الذي حقق العديد من الإنجازات خلال السنوات الأخيرة بفضل هذا الاهتمام والدعم الكبيرين، مشيرًا أن إطلاق المشروع الرياضي الضخم يأتي امتدادًا للخطوات الكبيرة التي تشهدها المملكة في جميع القطاعات نحو الوصول لمستهدفات رؤية 2030.

وأعلن وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، انتقال ملكية أربع أندية سعودية إلى هيئة الاستثمار السعودي هم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.

وأكد وزير الرياضة السعودي أن ملكية الأندية الأربعة انتقلت وفق ألية ونسب محددة بواقع 75% للصندوق، و25% للمؤسسة غير الربحية والتي تضم الداعمين الحاليين والجدد في المرحلة المقبلة.

ولفت الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن نادي القادسية السعودي انتقلت ملكيته إلى نادي القادسية ونادي الدرعية إلى هيئة تطوير بوابة الدرعية، والعلا للهيئة الملكية للعلا والصقور إلى شركة “نيوم” السعودية.