باملاك تيسيما حكمًا لـ إياب نهائي دوري الأبطال بين الوداد والأهلي

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مهمة إدارة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد المغربي قد انتهت بفوز الأحمر بهدفين لهدف، والتي أقيمت بستاد القاهرة الدولي بالأمس الأحد.

تفاصيل مباراة الذهاب

نجح الأهلي في التقدم على الوداد المغربي في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع عن طريق النجم الجنوب إفريقي بيرسي تاو، بينما أضاف زميله محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني.

لكن لم يستطع دفاع الأهلي الحفاظ على نظاف شباكه، حيث سجل اللاعب سيف الدين بوهرة هدف تقليص الفارق في الدقيقة 86، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 2/1.

مباريات الأهلي تحت قيادة تيسيما

نجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز تحت قيادة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما على نظيره الإفريقي التونسي بنتيجة 2/1، ضمن ذهاب دور الـ 16 من الكونفدرالية الإفريقية لعام 2015.

واستطاع تيسيما قيادة موقعة الأهلي أمام الوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا في نسخة 2017، والتى انتهت التعادل الايجابي 1/1، ليخسر الفريق المصري البطولة لصالح وداد الأمة.

بينما خسر الأهلي بهدف نظيف أمام صن داونز تحت قيادة الحكم الإثيوبي في دور المجموعات من نسخة دوري الأبطال الماضية.

وتلقى الأهلى خسارة من الترجى التونسى، بنتيجة 3/0، فى إياب نهائى دورى الأبطال في نسخة 2018.

فيما قاد الإثيوبي بأملاك تيسيما 10 مباريات للأهلي في مختلف من البطولات، نجح المارد الأحمر في الفوز بـ 4 مباريات، وخسر 4، وخسر في مباراتين.

فوز الأهلي تحت قيادة تيسيما

حقق الأهلي الفوز تحت صافرة باملاك تيسيما، على وفاق سطيف الجزائري، بنتيجة 4/0، في المواجهة التى جمعت الفريقين بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنسختها الماضية.

موعد إياب نهائي دوري أبطال أوروبا

يلتقي الوداد المغربي بنظيره الأهلي في الحادي عشر من الشهر الجاري، في المباراة التي يشهدها ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، وتُنقل المواجهة على شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية.