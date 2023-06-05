ريال مدريد يستهدف ضم ألفونسو ديفيز

يكثف نادى ريال مدريد الإسباني، البحث عن صفقات قوية تدعم صفوف الفريق خلال الميركاتو القادم، استعدادا للموسم الرياضي الجديد.

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صفقات ريال مدريد المنتظرة خلال الميركاتو

وأبرزت صحيفة "ماركا الاسبانية"، ان ريال مدريد سافر مرتين إلى ميونخ الألمانية للإستفسار عن حالة اللاعب ألفونسو ديفيز، ومن ثم تدعيم صفوف الملكى بإبرام التعاقد مع اللاعب.

صحيفة "ماركا الاسبانية"

وتداولت تقارير صحفية ان ريال مدريد يأمل فى الحصول على خدمات لاعبين جدد أبرزهم جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند، مع عودة إسم كيليان مبابي في سماء سانتياجو برنابيو مجددًا.

كما يسعى الميرينجي في تجديد عقود لاعبيه الفترة المقبلة أمثال لوكا مودريتش وتوني كروس، بعد إعلان رحيل كريم بنزيما.

قائمة الراحلين عن ريال مدريد

وخرجت تقارير صحفية قادمة من إسبانيا مؤخرًا، للتأكيد على احتمالية مغادرة عدد من لاعبي ريال مدريد في صيف 2023، ومن بين الأسماء التي ذكرتها التقارير: ناتشو وآندريه لونين إلى جانب داني سيبايوس.

وعلى الجانب الأخر، تداولت انباء صحفية ان ريال مدريد يسعى لتعويض المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بمهاجم أخر من العيار الثقيل بعدما دخلت في السباق لضم مهاجم منتخب انجلترا وهداف توتنهام هوتسبير هاري كين .

وقالت الميرور ان مهمة ريال مدريد ستكون صعب لاقناع هاري كين الذي يعد من عشاق توتنهام لترك فريقه وفي نفس الوقت يبدو ان ادارة الريال غير مرحبة بدفع 100 مليون يورو في لاعب سيصل الى الثلاثين من عمره خلال شهر واحد ويتبقى له عام واحد في تعاقده مع ناديه الا انه في انفس الوقت يدركون كم هي المفاوضات صعبة مع دانيال ليفي مالك نادي توتنهام .

وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات صباح يوم الاثنين ، ان في مباراته الأخيرة مع الفريق، عادل كريم بنزيما فرناندو هييرو ليصبح سادس أكثر لاعب مشاركة مع ريال مدريد في الليجا (439) مشاركة مع الفريق.

ودع لاعبى ريال مدريد كريم بنزيما خلال المباراة الأخيرة له على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو مساء أمس الأحد ، عقب إعلان النادي الملكي رحيله عن صفوف الفريق.

وسجل كريم بنزيما هدفًا في لقاء أمس أمام أتلتيك بلباو بضربة جزاء في أحداث الشوط الثاني وأنقذ فريق الميرنجي من الخسارة ،وانتهي اللقاء بالتعادل الإيجابى بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو بهدف لكل فريق .

وحافظ ريال مدريد على وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة بعد صراع شرس مع برشلونة الذى توج بطولة الدوري الإسباني في هذه النسخة ، وفشل أتلتيك بلباو في حصد مركز مؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي بعدما تعادل أمس مع الميرنجي ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة.