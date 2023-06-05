مخاطر تنظيف الأذن بإستخدام أعواد القطن .. تصل إلى الصديد

حذرت دراسة بريطانية حديثة من مخاطر تنظيف الأذن بأعواد القطن، نظرًا لأنها قد تسبب الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة.

مخاطر تنظيف الأذن بأعواد القطن

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، هناك مريضًا عاني من الصداع العنيف دون أي تحذير مسبق، كما كان ينسى أسماء الأشخاص قبل أن يفقد وعيه، وبعد نقله إلى المستشفى، أُرسل سريعًا لإجراء فحص الدماغ الذي حلّ اللغز، حيث اكتشف الأطباء وجود خراجين مليئين بالصديد على بطانة دماغه.

مخاطر تنظيف الأذن بأعواد القطن

وعثر الأطباء على قطعة من القطن في عمق الأذن اليسرى، ما أدى إلى التهاب الأذن الخارجية، وهو التهاب بكتيري يبدأ في قناة الأذن قبل أن يزحف إلى الجمجمة، حيث يتغذى على العظام. كما أنه عانى من ألم في الأذن اليسرى وفقدان السمع، على مدار السنوات.

وسرعان ما استخرج الأطباء قطعة القطن من أذن المريض تحت التخدير، وتعافى بالكامل بعد علاجه مدة 8 أسابيع بالمضادات الحيوية عن طريق الوريد.

وفي السياق ذاته، حذر الأطباء من أن أعواد القطن قد تتسبب بمجموعة من المشكلات، بما في ذلك الالتهابات وطنين الأذن وثقب طبلة الأذن، وكذلك فقدان شمع الأذن الذي يقوم بوظيفة الفلترة، حيث يمنع وصول الغبار والأوساخ إلى داخل الأذن، ويصد الماء ويقتل البكتيريا بسبب طبيعته الحمضية.

ويوصي الأطباء باستخدام قطرات بيكربونات الصوديوم، لحل الشمع المتراكم، مرة واحدة أو مرتين في اليوم ثم مرة أسبوعيا، كما يمكن استخدام قطرات زيت الزيتون الدافئ لتمييع الشمع بدلا من تذويبه.