القبض على المتهم بالتخلص من صديقه بعد هروبه

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالقاهرة والقت القبض على مرتكب الواقعة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من (أحد الأشخاص)، يفيد بتغيب نجله عقب خروجه من المنزل ولم يتهم أو يشتبه فى غيابه جنائياً، وفى وقت لاحق تبلغ للقسم من الأهالى بالعثور على جثمان المتغيب بشقة تحت الإنشاء أعلى سطح العقار سكنهم وبها "جروح متفرقة".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد أصدقائه “طالب - مقيم بدائرة القسم” وأمكن التوصل إلى مكان إختبائه بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه.

وبمواجهة المتهم أقر بأنه حال تواجده صحبة المجنى عليه بأحد الأفراح بالمنطقة محل سكنهما قام المجنى عليه بالتنمر عليه لتلعثمه فى الكلام فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتوفى بالعدو أعلى سطح العقار محل سكنهما فقام بملاحقته وتعدى عليه بشفرة موس محدثاً إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته ولاذ بالفرار.

عقوبة ارتكاب جناية القتل العمد

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.