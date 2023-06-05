حافلة الزمالك تصل إلى استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادا لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الاثنين، ضمن مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعدادا للقاء المرتقب.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد حسام " بيسو"- سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين، صوب ستاد القاهرة الدولي، حيث تنطلق مواجهة مرتقبة بين فريقي الزمالك والاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري، والتي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

تاريخ مواجهات الزمالك والاتحاد السكندري

ألتقي فريقي الزمالك والاتحاد السكندرى من قبل فى 160 مباراة بجميع المسابقات، وتمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز فى 101 مباراة، بينما فاز زعيم الثغر فى 21 مباراة، بينما حسم التعادل 38 مباراة.

أما على صعيد مسابقة الدوري المصري فقط التقى الفريقين في 125 مباراة حقق الفارس الأبيض 79 فوز مقابل 13 انتصار لزعيم الثغر فيما انتهت 33 مباراة بالتعادل.

وسجل الزمالك 213 هدف فيما تلقت شباكه 79 هدف. انتهت آخر مباراة جمعت الزمالك والاتحاد السكندري بالتعادل السلبى فى 11 يناير 2023 بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري.قبل ساعتين تعرض الأبيض للهزيمة في 13 مباراة فقط، وحسم التعادل نتيجة 33 مواجهة.

وسجل لاعبو القلعة البيضاء 213 هدفًا فيما استقبلت شباكها 79 لصالح الفريق السكندري.