زيادة قدرة محولات الكهرباء في أبومناع غرب بدشنا

استجابة للأهالي..

استجابت الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب بمركز دشنا، شمالي قنا، لمطالب الأهالي، بمنطقة الجحاريد، في أبومناع قبلي، لتغيير محول الكهرباء دائم العطل، في إطار توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وعبداللاه خبير، رئيس المركز، ضمن الأعمال الجارية لرفع كفاءة الإنارة العامة وتطوير ورفع كفاءة شبكة الكهرباء وحل مشاكل الكهرباء بالقرى.

وقال رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، حمادة صلاح جيلاني، إنه تم تغيير محول كهرباء الجحاريد الدائم الأعطال، بآخر جديد، بقدرة 300 كيلو وات، في أبو مناع قبلي، استجابة لمطالب الأهالي في إطار تحسين المرافق والخدمات للمواطنين والعامل مع شكواهم بصورة سريعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتابع رئيس الوحدة المحلية، أن ذلك يأتي ضمن الخطة الموضوعة من الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين، حيث تم تغيير قرابة 400 متر من أسلاك الكهرباء المتهالكة بقرية أبومناع شرق، والتي تتسبب فى انخفاض الجهد، لاستبدالها بأخرى أكثر أمانا على المواطنين، بجانب العمل على تركيب عوازل بالأعمدة تفاديا لوقوع حوادث الصعق بالكهرباء. وأضاف جيلاني.

وفي نفس السياق، تم تنظيم حملة نظافة ورفع 8 أطنان مخلفات من منطقة المسارعة الواقعة في نطاق الوحدة المحلية، ضمن حملات النظافة العامة التي يتم تنفيذها بصورة مستمرة.