مصر ترفع حصيلتها إلى 9 ميداليات وتنال إشادة الجميع

ختام مبهر للفراعنة في بطولة أوروبا للرماية

اختتم منتخب مصر للرماية مشاركته الناجحة في بطولة أوروبا المفتوحة للرماية على الأطباق المروحية، التي أقيمت في إيطاليا خلال الفترة من 1 وحتى 4 يونيو الجاري بمشاركة 12 دولة، بشكل مشرف حيث وصل رصيدها من الميداليات إلى 9 ميداليات متنوعة في مختلف المنافسات.

وفي منافسات "الكبار"، فاز الرامي المصري هاري فارتان بالميدالية الفضية خلف الإيطاليا لوكا بوتشي الذي حقق الذهبية، وجاء ثالثا الرامي الإيطالي بيترو مانشيتي.

وعلى مستوى الناشئين حقق الرامي المصري مارتن رامي المركز ثالث، فيما حل أحمد مرسي في المركز الرابع بمنافسات "فيترون" لينال إشادة الجميع حيث عادة للمسابقات بعد انقطاع طويل.

وحل الرامي أحمد شبراوي في المركز الرابع بمنافسات السن "المفتوح"، بعدما قدم أداء مبهرا مع رماة إيطاليا وإنجلترا.

وكانت الفرق المصرية قد حققت إنجازات فريدة في منافسات الأمس، حيث فاز فريق "الكبار بالبرونزية، وحقق فريق الناشئين الفضية، فيما فاز فريق الرجال بالميدالية الفضية.

وكانت بعثة مصر قد حققت أمس الأول 3 ميداليات، إذا حصد محمود الأتربي ذهبية منافسات الرجال "الماستر"، فيما فاز الناشئ مارتن رامي بذهبية كأس الرئيس، فيما منافسات الجائزة الكبرى.

وأعرب حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، عن سعادته بالإنجاز الذي حققه الرماة المصريون في بطولة أوروبا، مؤكدا أن المنافسة كانت على أشدها ورغم ذلك احتلك دائما فرقنا مراكز المقدمة على جميع الفئات العمرية.

وأوضح حسني، أن المشاركة بانتظام في مثل هذه البطولات الأوروبية يساهم بشكل كبير في رفع مستوى الرماة المصريين من أجل تأهيلهم لبطولات العالم والدورات الأولمبية.

في سياق متصل، نجح الرامي المصري صلاح قاسم، في التتوسج بلقب بطولة أوروبا للرماية، والتي تستضيفها ميسينا بجنوب إيطاليا بصقلية، في إنجاز تاريخي للرماية المصرية.

وحقق قاسم انجازًا كبيرًا بعدما أصبح أول رامي مصري يتوج بلقب هذه البطولة منذ إنشائها منذ 50 عامًا، ليدون اسمه بحروف من نور في تاريخ الرماية العالمية.

واستطاع الرامي المصري في ابهار الجماهير الحاضرة للبطولة من خلال مستواه وادائه المميز، وحصد المركز الأول وكأس البطولة، بعدما نجح في تحقيق العلامة الكاملة 30 من أصل 30، بدون أي خطأ.

ورُفع العلم المصري مع عزف النشيد الوطني في مشهد مهيب بمدينة مدينة ميسينا بجنوب إيطاليا وسط حضور أكثر من ٢٠٠ رامي من مختلف أنحاء أوروبا.