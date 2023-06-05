بين سبورت تحدد معلق مباراة الإياب بين الأهلي والوداد.. بعد أزمة الشوالي

دوري أبطال أفريقيا

تترقب جماهير النادي الأهلي انطلاق صافرة مباراة الإياب التى تجمع المارد الأحمر ونظيره الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.

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رؤوف خليف معلقًا على مباراة الإياب بين الأهلى والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

رؤوف خليف

وأعلنت شبكة قنوات بى إن سبورتس إسناد تعليق مباراة العودة التى تجمع الأهلىوالوداد المغربي بنهائي دوري أبطال أفريقيا إلى التونسي رؤوف خليف.

مَنْ هو رؤوف بن خليف المعلق الرياضي؟

رؤوف بن خميس بن خليف، معلق رياضي تونسي، ولد في يوم 10 مارس 1962م، وهو متزوج وله ثلاثة أولاد، درس في كلية الحقوق بجامعة مونبلييه بفرنسا.

بدأ مشواره كمراسل لبعض الصحف الفرنسية لنقل أخبار الرياضة العربية بشكل عام والتونسية بشكل خاص، خصوصًا لوجود أعداد كبيرة من العرب في فرنسا.

وعلى الجانب الآخر بدأ بالتعليق الصوتي من خلال القناة التونسية الأرضية ومن بعدها نقل إلى قناة تونس 7 الفضائية، ثم الالتحاق بشبكة راديو وتلفزيون العرب وكان مقرها في إيطاليا، فيما يعمل حاليًا معلقًا على قنوات بي إن سبورت.

عصام الشوالي منحاز للوداد المغربي:

هاجم عدد من الجماهير والإعلاميين عصام الشوالي الذي كان معلقًا على مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتم اتهامه بالانحياز لفريق الوداد المغربي أمام الأهلي، ليصبح المعلق التونسي عصام الشوالي ترند محركات البحث عقب المباراة.

أهداف مباراة الأهلى والوداد المغربي:

سجل بيرسي تاو الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك الوداد المغربي بالدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق ضربة رأس قوية من صناعة حسين الشحات، بينما سجل كهربا الهدف الثاني للأهلي في شباك الوداد المغربي بالدقيقة 58، وسجل سيف الدين بوهرة الهدف الأول للوداد في شباك الأهلي بالدقيقة 85، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي على الوداد 2 / 1.

وانتهت مباراة الذهاب بين الأهلى والوداد المغربي بنتيجة هدفين مقابل هدف للأحمر، على ملعب ستاد القاهرة الدولى التى جمعت الفريقين بالبطولة بحضور 50 ألف مشجع.

ولعب الأهلى بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

في خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم ، علي معلول

في خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، مروان عطية

في الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، كهربا

سيناريوهات تمنح الأهلي التتويج باللقب الأفريقي أمام الوداد المغربي:

السيناريو الأول: الفوز بأى نتيجة يضمن تتويج الأهلى باللقب على حساب الوداد المغربى

السيناريو الثانى: التعادل بأى نتيجة يضمن تتويج الأهلى بالأميرة السمراء.

السيناريو الثالث: خسارة الأهلى من الوداد بهدفين مقابل هدف يعنى لجوء الفريقين لركلات الترجيح.

السيناريو الرابع: خسارة الأهلي من الوداد بفارق هدف وحيد مع تسجيل الأهلي هدفين أو أكثر أي الخسارة كالتالى ( 3-2 أو 4-3 ) وهكذا.. يعنى تتويج الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والوداد المرتقبة في إياب نهائي أبطال أفريقيا:

يستضيف فريق الوداد المغربي نظيره الأهلي المصري على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بدولة المغرب فى تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 11 من شهر يونيو الجاري.

مشوار تأهل الأهلي والوداد المغربي لنهائي دوري أبطال أفريقيا:

حسم الأهلي تأهله إلى نهائي المسابقة القارية بعد تفوقه على نظيره الترجي الرياضي التونسي بالفوز في رادس بثلاثية من دون رد والانتصار في القاهرة أيضًا بهدف نظيف، بينما تأهل الفريق المغربي عقب التعادل السلبي أمام صن داونز خلال المواجهة التي أقيمت على ملعب مركب محمد الخامس في ذهاب الدور ذاته قبل أن يقتنص تعادلًا ثمينًا في مدينة بريتوريا الجنوب أفريقية بثنائية لكل فريق.

في سياق متصل كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن القلعة الحمراء لم تتقدم بأي شكاوى رسمية ضد الحكم الليبي معتز إبراهيم الذي أدار مباراة الذهاب ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر إن الأهلي لم يفكر في مسألة شكوى الحكم رغم اعتراض الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر على بعض القرارات التحكيمية المؤثرة في اللقاء.