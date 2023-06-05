مرتضي منصور يعقد مؤتمرًا صحفيًا الأربعاء

يعقد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمراً صحفياً يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا للحديث عن العديد الأمور المهمة.

ومن المقرر أن يعقد المستشار مرتضى منصور المؤتمر الصحفي في مكتبة الكائن بـ 41 شارع أحمد عرابي .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري مساء اليوم الاثنين في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تترقب جماهير الفارس الأبيض وزعيم الثغر، المواجهة المرتقبة التي تجمع فريقي الزمالك والاتحاد مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري المصري، والتي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

9 غيابات في صفوف الزمالك أمام الإتحاد

محمود عبد الرازق "شيكابالا": ألم في العضلة الضامة وخضع لبرنامج تأهيلي خلال التدريبات الأخيرة.

محمد أشرف "روقا": كدمة في كاحل القدم.

محمد عواد: شد في عضلة السمانة خلال التدريبات.

عمرو السيسي: أسباب فنية.

محمود شبانة: أسباب فنية.

سامسون أكينيولا: اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة.

محمد عبد الشافي: استمرار إصابته في الركبة.

يوسف أسامة نبيه: استبعاد لنهاية الموسم بسبب علم الزمالك بتوقيعه لبيراميدز

حاتم سكر: شد في العضلة الخلفية خلال مباراة طلائع الجيش.

ويغيب عن قائمة الاتحاد السكندرى لمباراة الزمالك: فارس السيد، ومحمود علاء، ومورو، وعبدالله نصيب، وأحمد عيد وأحمد فهد ومحمود عبدالعزيز وعمار حمدي.

قائمة الزمالك لمباراة الاتحاد:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبدالمجيد - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - عبدالله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد - محمد حسام "بيسو"- سيد عبدالله - سيف جعفر - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

تاريخ مواجهات الزمالك والاتحاد السكندري

ألتقي فريقي الزمالك والاتحاد السكندرى من قبل فى 160 مباراة بجميع المسابقات، وتمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز فى 101 مباراة، بينما فاز زعيم الثغر فى 21 مباراة، بينما حسم التعادل 38 مباراة.

أما على صعيد مسابقة الدوري المصري فقط التقى الفريقين في 125 مباراة حقق الفارس الأبيض 79 فوز مقابل 13 انتصار لزعيم الثغر فيما انتهت 33 مباراة بالتعادل.