إبراهيموفيتش يبكي لحظة اعتزاله كرة القدم (فيديو)

ظهر النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، في فيديو مؤثر له عندما لم يتمالك أعصابه وانفجر باكيًّا، لحظة اعتزاله لعب كرة القدم بشكل نهائي.

على هامش مباراة ييلان ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي، في ملعب "سان سيرو" حرص نادي ميلان على تكريم إبراهيموفيتش البالغ من العمر 42 عامًا، عقب نهاية مباراة هيلاس فيرونا.

بكى إبراهيموفيتش، متأثرًا وسط تصفيق حار من اللاعبين ومدرب ميلان، والذين أقاموا للنجم السويدي ممرًا شرفيًا بمناسبة اعتزاله.

قال إبراهيموفيتش للجماهير : "هناك الكثير من الذكريات والعواطف داخل هذا الملعب، في المرة الأولى التي وصلت فيها منحتوني السعادة، وفي المرة الثانية، منحتوني الحب، أود أن أشكر عائلتي وجميع المقربين مني على صبرهم".

أضاف: "أريد أن أشكر عائلتي الثانية، اللاعبون والمدرب وطاقمه على المسئولية التي أعطوني إيَّاها، أود أن أشكر المديرين على الفرصة التي قدموها لي".

أضاف: "أود أن أشكر المشجعين، لقد رحبوا بي بأذرع مفتوحة وسأكون ميلانيستا طوال حياتي، حان الوقت لتوديع كرة القدم، لكن ليس توديعكم، إنه صعب للغاية، هناك الكثير من المشاعر، سأراكم في الجوار إذا كنت محظوظًا، فورزا ميلان، وداعًا".