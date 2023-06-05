وكيل تعليم الغربية يشهد تدشين مبادرة اليوم العالمي للبيئة

شهدت مديرية التربية والتعليم بالغربية، اليوم الإثنين، تدشين مبادرة اليوم العالمى للبيئة.

اليوم الإثنين، تدشين مبادرة اليوم العالمى للبيئة، جاء ذلك حضور مدير إدارة أمن المديرية، أعضاء من إدارات التدريب، أعضاء إدارات التربية البيئية والسكانية، بإدارات شرق وغرب طنطا، زفتى، السنطة، وسمنود، وعدد من التوجيهات الفنية، وأعضاء التعليم الابتدائى والإعدادي، وذلك بمركز التنمية المهنية بطنطا، وبعد انتهاء فترة الامتحانات اليوم.

تناولت ورشة العمل التي أقيمت خلال المبادرة، المقصود باليوم العالمى للبيئة، وكيفية الاحتفال بذلك اليوم، تلى ذلك عصف ذهنى حول المياه الافتراضية كحل لمشاكل البيئة، ثم استعراض لتوصيات مؤتمر المناخ الذى تم عقده پإدارة زفتى.

كما تناولت المناقشات عرض توجيه الفلسفة لفلسفة تفاعل الإنسان مع البيئة، وحق الأجيال القادمة، وعرض تجربة مدرسة الشهيد مجدي عبد الستار الثانوية للبنات ادارة كفر الزيات، حول التعليم الأخضر والمدرسة الخضراء، وتوصيات الحضور حول آليات التفاعل السلمي مع البيئة.

يذكر أن مبادرة اليوم العالمي للبيئة تستمر فعالياتها لمدة أسبوع متواصل.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.