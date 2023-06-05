محافظ الدقهلية يوجه بمعاينة قطعة أرض لتنفيذ محطة معالجة صرف صحي بنبروه

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المهندسة شيماء الصديق مدير عام المرافق بديوان عام المحافظة بالاشراف على أعمال معاينة على الطبيعة لتوفير قطعة ارض لتنفيذ محطة معالجة صرف صحي بنبروه ضمن مشروع تحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر..

وفي هذا الصدد قال "مختار" ان مشروع تحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر يتم تنفيذه علي مستوي محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ والممول من بنك الاستثمار الأوربي( EIB ) والبنك الأوربي لإعادة الاعمار(ABRD ) بالإضافة إلي منحة الإتحاد الأوربي( AY)..وثمن "مختار" الدور المجتمعي المدني بنبروه علي مشاركتهم في السعي لتوفير الأرض المطلوبه لإنشاء محطة المعالجة مؤكدا علي ان المجتمع المدني بالدقهليه شريك أساسي مع المحافظة في تنفيذ كافة المشروعات في القطاعات الخدمية المختلفة..

ووجه "مختار" الشكر والتقدير لوزير التنمية المحلية علي دعمه المتواصل للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين فضلا عن المشروع العملاق مصرف كيتشنر..

والجدير بالذكر أن توسعات محطة معالجة نبروه علي مساحة 5 فدان و18 قيراط لمعالجة المصرف الصحي السلبي علي مصرف كيتشنر وذلك طبقا لتوجهات الدولة لتنفيذ مشروعات تحقق أهداف التنمية المستدامة..

وقد اوضحت مدير عام المرافق ان الارض التي تم معاينتها تابعه لهيئة الاوقاف وتمت المعاينة بحضور المحاسب محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروه ا.محمد بسيوني ونواب رئيس المركز ولجنه من هيئة المساحة المصرية وهيئة الاوقاف والضرائب العقارية والجمعية الزراعية بنبروه والادارة الزراعية، ومشاركة المهندسة وسام حمزة وكيل ادارة المرافق وبهاء محمد ومحمود فوزي مسئولي المتابعه بادارة العامة للمرافق بالمحافظة والمهندس عبدالمنعم خفاجي عن ادارة الاملاك بالمحافظة..