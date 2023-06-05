مأساة إسراء أحمد.. بلوجر تصاب بصدمة قبل اقتراب موعد الزفاف (صور)

تسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي لبلوجر يدعي إسراء أحمد، تعاطف الرواد بشكل كبير، والتي استيقظت يومًا وتفاجأت بإحمرار غريب في عينيها، قبل زفافها بأيام معدودات، لتصاب بصدمة وحزن شديد بسبب اقتراب موعد الزفاف.

مأساة إسراء أحمد تتحول إلى تريند على السوشيال ميديا:

تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إسراء أحمد، لما يمثل من حالة إنسانية، وبعد نشرها صور لعيناها وكانت شديدة الاحمرار بشكل مبالغ فيه.

إسراء أحمد

كتبت إسراء عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: "أنا واحدة كان كتب كتابها كمان كام يوم، وكنت بحضر الفستان والقاعة وتفاصيل كثير قوي، كنت بنزل لكم فيديوهات سلسلة العروسة تكون إزاي، لما اعمل حاجه بوريكم أنا بعمل إيه".

أضافت: "كانت الأمور ماشية تمام، اه كان في شويه مشاكل بسيطة وحاجات تضايق برده بسيطة، لكن مش للدرجه دي، نمت صحيت لقيت عيني بالشكل ده، كشفت والعلاج ولا جايب نتيجة، ولا فاهمة ولا حد مشخص لي ده ايه ولا ده سببه ايه، كل يوم بنام واصحى بتزيد اكتر، فرح اتأجل، وحاجات كثير باظت عندي، غير طبعا النفسية، غير إن أنا ببص لنفسي في المراية إن أنا كنت مفروض أكون عروسة، فجأة بقى ده شكلي".

إسراء أحمد

وتابعت: "الحمد لله على كل شيء، بس محتاجة إن انتم تدعولي دعوة من قلبكم، وما تنسونيش من دعواتكم".

ما هو نزيف تحت الملتحمة؟؟

نزيف تحت الملتحمة هي حالة تحدث عندما ينكسر وعاء دموي صغير تحت السطح الصافي للعين (الملتحمة). من نواح كثيرة، يشبه الأمر وجود كدمة على جلدك، ولا تستطيع الملتحمة امتصاص الدم بسرعة كبيرة، لذلك ينحصر الدم قد لا تدرك حتى أنك تعاني من نزيف تحت الملتحمة حتى تنظر في المرآة وتلاحظ أن الجزء الأبيض من عينك أحمر فاتح.

غالبًا ما يحدث نزيف تحت الملتحمة دون أي ضرر واضح لعينك، وحتى العطس الشديد أو السعال يمكن أن يتسبب في كسر وعاء دموي في العين، ولا تحتاج إلى معالجته وقد يبدو النزيف تحت الملتحمة مقلقًا، لكنه عادة ما يكون حالة غير ضارة تختفي في غضون أسبوعين أو نحو ذلك، ويحدث نتيجة بسبب الضغط المرتفع والإجهاد.