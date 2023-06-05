نقل ملكية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى صندوق الاستثمارات

انتقلت ملكة أربعة أندية سعودية إلى ملكية صندوق الاستثمارات العامة السعودية، هم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، بحسب ما أعلن الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي.

وأكد وزير الرياضة السعودي أن ملكية الأندية الأربعة انتقلت وفق ألية ونسب محددة بواقع 75% للصندوق، و25% للمؤسسة غير الربحية والتي تضم الداعمين الحاليين والجدد في المرحلة المقبلة.

ولفت الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن نادي القادسية السعودي انتقلت ملكيته إلى نادي القادسية ونادي الدرعية إلى هيئة تطوير بوابة الدرعية، والعلا للهيئة الملكية للعلا والصقور إلى شركة “نيوم” السعودية.

وكشف الفيصل عن تفاصيل مشروع تخصيص الأندية الرياضية، فسوف يتم تحويل أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى شركات خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الرياضة.

ومن المنتظر أن يتكون مجلس إدارة كل نادي من 7 أعضاء، 5 منهم يتم تعيينهم من قبل صندوق الاستثمارات العامة بالإضافة إلى عضوين يتم ترشيحهم من المؤسسة غير الربحية التي تضم أعضاء الجمعية العمومية للنادي والأعضاء الجدد.

وقال نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة خلال كلمته اليوم: “هذا المشروع سيبدأ مرحلة جديدة في القطاع الرياضي وسيسهم في تحقيق نقلة نوعية بالقطاع”.

وأضاف: “نحن على دراية بمنجزات وشعبية هذه الأندية الأربعة وإمكانياتها، وضعنا خطط طموحة للارتقاء بهذه الأندية، ووندرك حجم هذه المسؤولية وطموحات وتطلعات جماهير الأندية الأربعة بشكل خاص”.