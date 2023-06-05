ضبط 164 طن أقماح محلية داخل 10 مخازن في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار الحملات الدورية المشتركة بالتنسيق بين مديرية ومباحث التموين والوحدات المحلية لضبط الأقماح المحلية المخزنة أو المهربة لاستخدامها في غير الأغراض المسموح بها لافتا إلى إنه تم ضبط 164 طن قمح محلي بعدد من المخازن ومحملة على سيارات نقل بمراكز أسيوط والقوصية وديروط بالمخالفة للقانون بغرض تجميعها والتصرف فيها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مؤكدًا على مواصلة تنفيذ خطة المحافظة في تكثيف الحملات إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على الصالح العام.

وأوضح المحافظ إنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مسئولي مديرية ومباحث التموين بتسيير حملات يوميه لضبط منظومة توريد الأقماح والتي تأتي في إطار اهتمام الدولة بمحصول القمح بإعتباره محصولًا استراتيجيًا ومتابعة اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتوريد محصول القمح للشون والصوامع مؤكدًا علي ضرورة قيام مديريتي الزراعة التموين بتوعية التجار والمزارعين بالمشاركة الفعالة لزيادة معدل التوريد من الأقماح المحلية ومساعدة الدولة في الوصول للاكتفاء الذاتي وعدم مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لتداول القمح.

من جانبه أوضح ممدوح حماد مدير مديرية التموين بأسيوط إنه بناءًا على توجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتكليفات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تم تنفيذ حملة مشتركة بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العميد حازم عاطف مدير مباحث التموين وبمشاركة مأموري الضبط القضائي محمد أحمد حسانين ومحمد فتحي حامد ومفتش الأغذية أحمد مصطفي عقيلي أسفرت عن ضبط 3 مخازن بناحية عزبة الصاوي وأولاد رايق ومسرع التابعين لمركز أسيوط بداخلهم حوالي 95 طن قمح محلي.

فضلا عن ضبط 7 مخازن بمركز القوصية بداخلها 58 طن قمح محلي بالإضافة ضبط سيارتين محملتين بكمية مقدارها 11 طن بدون تصريح بدائرة مركز ديروط بإجمالي مضبوطات بلعت 164 طن تم تجميعها بدون الحصول على تصريح من مديرية التموين بالمخالفة للقرار رقم ٦٧ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بتنظيم عملية تداول القمح وتم تحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين وتوريد الكميات المضبوطة للمواقع التخزينية بالشون والصوامع التابعة للمحافظة