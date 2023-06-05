موعد ومكان عزاء الملحن محمد النادي

رحل عن عالمنا منذ قليل، الملحن محمد النادي، وكشف الفنان كريم محسن، عن خبر وفاته عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “فيسبوك”.

وكتب “محسن”، عبر صفحته، قائلًا : "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله الأخ والصديق الفنان محمد النادي ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا أطيب خلق الله.. ادعوا له بالرحمة والمغفرة الله يخليكم".

بوست كريم محمسن

معلومات عن الملحن الراحل محمد النادي

يذكر أن توفى الملحن محمد النادي عن 39 عامًا، ولديه العديد من الاعمال، وتعاون مع العديد من النجوم الكبار والتى جاءت أهم الحانه منها : أغنية «معاك قلبي» للفنان عمرو دياب، وأيضا الفنان تامر حسني قدم أغنية «لأول مرة» و«يا انا يا مفيش»، كما تعاون أيضا مع الفنان محمد حماقي في أبرز أغانيه.

يذكر أن الملحن محمد النادي قد تعاون مع العديد من المطربين والمطربات في الوطن العربي آبرزهم مصطفي قمر، أنغام، أصالة، مدحت صالح، على الحجار، إيهاب توفيق، هشام عباس، محمد حماقي، نوال الزغبي، نانسي عجرم، عبد الفتاح الجريني، حماده هلال، هيثم شاكر، تامر حسني، تامر عاشور، بلال، أحمد سعد، محمد نور، رامي جمال، محمد محسن، محمد شاهين، راندا حافظ وغيرهم.

محمد النادي

وتستقبل أسرة الملحن الراحل محمد النادي عزاءه اليوم الإنثنين بمسجد المندرة بحرى في الإسكندرية، وذلك بعد صلاة المغرب.

وأقيمت صلاة الجنازة عليه وتم دفنه في مقابر المندرة.

مشوار المحلن محمد النادي فى الفن

تعاون الملحن الراحل محمد النادى مع العديد من نجوم الغناء خلال مشواره وقدم معهم أغانى حققت نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، حيث تعاون مع عمرو دياب في "معاك قلبي" و"أمنتك"، وتامر حسنى في "لأول مره" و"يانا يامافيش"، ومحمد حماقى في "قول واتكلم"، "مش سهل"، "متعقد"، "هنا جنبي"، "جت يا مجتش"، "ودينا بعيد"، "يا فاتني" و"راسمك في خيالي".

وتعاون الملحن الراحل محمد النادى مع مصطفى قمر في "بعدنا"، "غلطنا"، "كدابة"، "قفلت السكة"، "زى زمان"، "حركات"، "بعدنا وغلطنا"، "ليلة فى عمرى" و"هي"، ومع هيثم شاكر في "مسيلي على عيونك"، "عالقمة"، "ياما ياما"، "تعبت كتير" و"ايامى معاك" ومع مدحت صالح في "ألم"، "بنت القلب"، "عليك إحساس"، ومع تامر عاشور في "ده حكاية" و"من غير ما احكيلك".

كما تعاون محمد النادى مع نانسى عجرم في "ايه اللى جرالى" و"لسه جايه أقوله"، ومع رامى جمال في "من كتير" و"حبيبي تعالى"، ومع شيرين عبد الوهاب في "داء السيطرة" ، ومع أنغام في "ساعات كتير"، ومع أصالة في "كام مرة"، ومع نوال الزغبى في "الهوى وعمايله" و"ليه مشتقالك" ومع على الحجار في "مش هخش النار عشانك" وغيرها من الأغانى مع مختلف المطربين.