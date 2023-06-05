أسيوط: استمرار أعمال التجميل بالمراكز وتركيب الإنترلوك بشوارع صدفا

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن أعمال التطوير والتجميل متواصلة بكافة الطرق الممكنة حيث يتم رفع كفاءة الشوارع بالرصف وتركيب البلدورات والأرصفة وبلاط الانترلوك بكافة مراكز ومدن المحافظة لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري عليها لافتاً إلى أهمية متابعة مراحل العمل والإشراف المباشر والتواجد الميداني للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والإنتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن .

مؤكداً على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحسين الخدمات وجعلها بطريقة أسهل وأيسر طبقاً للامكانات المتاحة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في إطار جهود الدولة لتنمية الصعيد وتحقيق استراتيجة التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تركيب بلاط الانترلوك الجاري تنفيذها بعدد من الشوارع الضيقة والجانبية بالمركز التي يصعب رصفها بالطرق التقليدية لتسهيل حركة مرور المواطنين وذلك بعد رفع كافة المخلفات والمعوقات من أجل التمهيد حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا بقيادة خالد عويس رئيس المركز بتسوية الشارع وفرش تربة رملية وتركيب بلاط الانترلوك .

موجهاً رؤساء المراكز والأحياء بضرورة الإشراف المباشر ومتابعة مراحل العمل للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت وذلك لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.