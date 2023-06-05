الدقهلية تتصدى للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية

شنت الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء بالدقهلية حملات مكبرة للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها، واكد الدكتور ايمن مختارمحافظ الدقهلية أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

هذا وقد تابع " مختار" تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن طلخا وبلقاس والسنبلاوين والمنصورة والمنزلة ونبروه لازالة عدد من حالات البناء المخالف والتعدي علي الارض الزراعية ومراجعة تراخيص البناء الصادرة .

قالت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازاله فوريه لسور مخالف لشروط الترخيص لعمل مغسله علي الطريق العام مساحه 60 متر مربع للجانبين

بنطاق الوحده المحليه لقرية ديسط وتم ايقاف الاعمال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تمت الازاله الفوريه لاعمده مخالفة بعدد 12 عمود بالمهد بقريه الحاج خليل التابعه للوحده المحليه بقرية بطره وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وأكدت المحاسب غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازا له حوائط لبناء بالدور تاني علوي تم بناؤها بدون ترخيص بقرية السبخاويه،كما تم متابعة تنفيذ اعمال ازاله تعدي بالبناء بجمعيه الامان وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضج المحاسب احمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين انه تم متابعة تنفيذ إزالة فوريه لمقابرفي المهد بنطاق الوحده القرويه لقرية الحصاينة بطول٤م وبارتفاع٣م وتمت الازاله على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة السنبلاوين إلى انه تم متابعة تنفيذ ازالة فورية لشدة خشبية بالدور الثالث علوي بقرية نقيطه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

وتابع المهندس السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة المنزلة انه تم متابعة تنفيذ ازالة عدد 3 حالات بناء مخالف بقرية العمارنة شملت ازالة سور مخالف من البلوك الابيض على قطعة أرض زراعية مساحة 250 متر مربع و ازاله سور مخالف من البلوك الابيض على قطعة أرض زراعية مساحة 350 متر مربع وكذا ازاله سور مخالف من البلوك الابيض على قطعة أرض زراعية مساحة 150 متر مربع و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين.

وأضاف المحاسب محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروه انه تم متابعة اعمال ومراجعة رخص البناء الصادرة للمواطنين بقرى الوحدة المحلية في درين نطاق رئاسة المركز وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

هذا وقد أكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.