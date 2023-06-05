استقبال 102 ألف طن بشون وصوامع أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن انتظام عملية توريد الأقماح دون أية عقبات أو معوقات لموسم 2023 لافتًا إلى استقبال 102 ألف و116 طن قمح منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم بجيمع المواقع التخزينية التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة ومركز تجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة مؤكدًا على تقديم التسهيلات والتيسيرات للمزارعين والموردين منذ بداية الحصاد وتحفيزهم وتشجيعهم لتوريد جميع الكميات التي يتم حصادها خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لا تدخر جهدًا بشأن المزارعين وتوريد الأقماح لتوفير مخزون استراتيجي آمن.



وأكد المحافظ إنه جرى تشكيل لجان مكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها موضحًا أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 167 ألف فدان على مستوى المحافظة حيث تزاداد كميات القمح الموردة مع انتهاء المزارعين من أعمال الحصاد في مختلف قرى ومراكز المحافظة مشيرًا إلى التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل كافة الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول والتيسير على الموردين بشأن استلام الأقماح الموردة وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.



من جانبه أوضح الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إنه تم توريد 43137 طن و482 كجم بشون البنك الزراعي المصري و19554 طن و425 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 27622 طن و336 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب و1132 طن و760 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال و10633 طن و632 كجم انتاج التقاوي /إرشاد (إكثار) ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 102 ألف و116 طن و635 كجم قمح مشيرًا إلى زيادة كميات القمح الموردة بشكل سريع خاصة مع انتهاء أعمال الحصاد في مختلف المراكز بالمحافظة.



وأعلن محافظ أسيوط عن متابعته المستمرة والدورية لأية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح فضلًا عن الالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة مشيرًا الى تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".