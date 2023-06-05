تخفيف عقوبة عامل فى جريمة خطف طفل وهتك عرضه

قضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، بقبول الطعن المقدم من عامل بمكينة طحين وذلك على حكم محكمة جنايات الزقازيق الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامه باختطاف طفل وهتك عرضه.

وتضمن منطوق محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم الصادر من محكمة الجنايات للسجن المشدد لمدة 3 سنوات والزمته المصاريف الجنائية بالدعوى.

وأسندت النيابة العامة للمتهم بالتحقيقات، بأنه بدائرة قسم شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية خطف المجني عليه الطفل من غير تحيل أو إكراه بأن إستدرجه الي داخل حانوته وأشهر في مواجهته سلاح أبيض (مشرط) وقيد حريته بداخله على النحو المبين بالأوراق، وقد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى أنه في ذات المكان والزمان وكان ذلك بالقوة والتهديد بأن طرحه أرضاً وهتك عرضه عليه على النحو المبين بالتحقيقات.

واحالت النيابة المتهم "محبوس" الي محكمة الجنايات وبعد تداول القضية أصدرت محكمة الجنايات حكمها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فتقدمت المحاميه بالنقض هويدا مصطفي بمذكرتها بالطعن علي الحكم وكيله عن المتهم أوردت بها مبرراتها القانونيه علي حكم محكمة الجنايات، لتقبل محكمة النقض الطعن وتصدر حكمها المتقدم.