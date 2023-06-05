أرقام ابراهيموفيتش بعد اعتزاله كرة القدم

بعداعتزال عالم كرة القدم ..

أسدل النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش مهاجم فريق ميلان الستار عن مشواره مع الساحرة المستديرة بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية، بعدما عن اعتزاله كرة القدم مساء أمس الأحد، خلال المباراة الختامية لمباراة ميلان و هيلاس فيرونا الختامية في بطولة الدوري الإيطالي.

وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات مساء اليوم الاثنين أرقام السويدي خلال مشاركتة في بطولة الدوري الإيطالي ،ان النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش سجل 156 هدفًا في دوري الدرجة الاولى الإيطالي. هو اللاعب الأجنبي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في المسابقة منذ أول ظهور له في دوري الدرجة الأولى في 2004/05.قيصر.

ودعت إدارة الميلان ولاعبى الفريق ، النجم السويدى زلاتان ابراهيموفيتش في وست احتفال مٌهيب لقيصر السويد خلال المباراة الأخيرة في بطولة الدوري الإيطالى.

ودع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب فريق ميلان الإيطالي، الجماهير المتواجدة في ملعب سان سيرو بالدموع، قبل دقائق من انطلاق مواجهة فريقه أمام هيلاس فيرونا بالأمس، لحساب منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي الذي حسم نابولي لقبه أخيرًا.

وتواجد إبراهيموفيتش في الاستاد رفقة زوجته وأبنائه، وسيطرت عليه حالة من الحزن الشديد ومظاهر الوداع، موجهًا القبلات والتحية للجماهير المتواجدة بعد أن تم الإعلان من قبل إدارة النادي عن رحيله بختام منافسات الموسم الجاري ولانتهاء فترة تعاقده الرسمية مع ميلان.

وكانت المباراة انتهت بفوز ميلان على هيلاس فيرونا بنتيجة ثقيلة 3أهداف مقابل هدف واحد في الدوري الإيطالى .

إعلان الاعتزال:

عقب اللقاء نزل إبراهيموفيتش إلى أرضية الملعب لإعلان اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي لاستلام التكريم الخاص به، بعد مسيرة مع كرة القدم استمرت 24 عامًا.

وفاز ميلان في مواجهة الأمس بثلاثية مقابل هدفين، في لقاء شهد غياب إبراهيموفيتش عن قائمة الفريق خلال اللقاء بداعي الإصابة.

وخضع اللاعب السويدي لعملية جراحية في يونيو 2022 ليبتعد على إثرها عن الملاعب لمدة 8 شهور.

ويعد إبراهيموفيتش هو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده السويد برصيد 62 هدفًا بمشاركته خلال 121 مباراة.

اعتزال اللعب الدولي:

اتخذ اللاعب الدولي قراره النهائي باعتزال اللعب الدولي عقب منافسات بطولة أمم أوروبا 2016، لكنه تراجع وعاد مرة أخرى لتمثيل منتخب بلاده في 2021 والمشاركة في تصفيات مونديال قطر 2022.

ولم يحظَ النجم السويدي بفرصة قوية في المشاركة مع ميلان خلال منافسات الموسم الجاري، بعد غيابه عن الفريق معظم مواجهات موسم 2022-2023 بسبب معاناته من تداعيات الإصابة.

وشارك إبراهيموفيتش خلال 4 مباريات فقط الموسم الحالي بالدوري الإيطالي فقط مسجلًا هدفا وحيدًا.