ضبط متسول فى شوارع نجع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، اليوم الإثنين، وأثناء المرور بأحد شوارع المدينة، من ضبط أحد المتسولين، وفى بداية الأمر ادعى فقدان إحدى قدميه والمرض وعدم المقدرة على السير او الوقوف .

وتم اصحابه إلى مقر الوحدة المحلية واتضح ان قدميه سليمتين وأنه يتصنع العاهة لكى يحظى على نسبة أكبر من استعطاف المواطنين فى عملية التسول التى يقوم بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه من قبل لجنة مكافحة التسول بالمدينة.

وأشار أنور إلى ضرورة توخى الحذر حيال الخدع المفتعلة من المتسولين وان لا ينخدع المواطن مما يفعله هؤلاء الخارجى عن القانون.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، محملة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة والإشغالات، من عموم شوارع المدينة، وذلك لرفع مستوى النظافة العامة بالمدينة والظهور بالشكل الحضارى ومنع إنتشار الأوبئة والأمراض، وذلك لرفع المخلفات والاشغالات أول بأول، لضمان عدم تراكم القمامة والمخلفات لتحسين مستوى النظافة العامة بالمدينة خلال الثلاث فترات، مشددا على مسؤولى النظافة وقسم الاشغالات والمرافق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى بالمتابعة المستمرة للشارع النجعاوى.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام والمتابعة الميدانية المستمرة للقضاء على ظاهرة التسول وقطاع النظافة العامة، والحفاظ على الوجه الحضارية لكل مدينة بالمحافظة.