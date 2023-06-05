الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

سلطة البرتقال بالأفوكادو.. ترفع المناعة وتساعدك في خسارة الوزن

سلطة البرتقال بالأفوكادو
سلطة البرتقال بالأفوكادو

سلطة البرتقال بالأفوكادو من الأكلات الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن الهاهمة لصحة الإنسان كما أنها تعمل على رفع المناعة والوقايه من الإصابة بالفيروسات والأوبئه المنتشرة، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائدها وطريقة تحضيرها.

 

سلطة الأفوكادو والبرتقال

فوائد البرتقال والأفوكادو

صحة القلب

الأفوكادو من أغنى مصادر الدهون الأحادية غير المشبعة في الطبيعة، وبدورها تساعد الدهون الأحادية غير المشبعة في التخلص من الكوليسترول الضار الذي يمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من مشاكل القلب غير المرغوب فيها مثل تصلب الشرايين وأمراض الأوعية الدموية الدقيقة التاجية.

 

صحة العين

من أهم فوائد البرتقال والأفوكادو، هو احتواؤه على نسبة عالية من فيتامين سي، حيث تحتوي برتقالة متوسطة الحجم على 116% من القيمة اليومية.

فيتامين سي له فوائد عظيمة لصحة العين، فيساعدك فيتامين سي على الرؤية عن طريق تقليل خطر إصابتك بإعتام عدسة العين، وتعزيز صحة الأوعية الدموية في العين، وإبطاء تطور التنكس البقعي المرتبط بالعمر.

 

يعزز امتصاص العناصر الغذائية

تعمل الدهون الأحادية غير المشبعة في الأفوكادو على تعزيز امتصاص الكاروتين، ما يسمح لجسمك بامتصاص الكاروتينات بمقدار 3 إلى 5 أضعاف، ذلك لأن بعض الفيتامينات قابلة للذوبان في الدهون مثل الفيتامينات A وD وE وK - وتتطلب دهوناً غذائية ليتم هضمها في جسم الإنسان

 

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التحكم في الشهية

يعتبر البرتقال مصدراً قوياً للألياف، تحتوي ثمرة واحدة على 12% من قيمتها اليومية، فالنظام الغذائي الغني بالألياف له فوائد عديدة، حيث إنه يساعد على تطبيع حركات الأمعاء، ويخفض مستويات الكوليسترول، ويتحكم في نسبة السكر في الدم، ويحافظ على صحة الأمعاء ويساعد في تحقيق وزن صحي.

 

كما أن الأفوكادو مليء بالعناصر الغذائية الأخرى التي تعزز عملية التمثيل الغذائي وتقاوم دهون البطن مثل الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والأحماض الدهنية الأوليك.

 

إضافة إلى ميزة أخرى تحتوي عليها الأفوكادو وهي أنها تبقيك في حالة شبع لساعات طويلة، بفضل احتوائها على العناصر الغذائية الغنية والدهون.

 

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طريقة تحضير سلطة البرتقال بالأفوكادو

المقادير

- الرمان : ربع كوب

- فستق حلبي : 2 ملعقة كبيرة

- الجرجير : 2 كوب (مفروم خشن)

- الأفوكادو : 1 حبة (مقشر ومقطع شرائح)

- البرتقال : 1 حبة (مقشر ومفروم مكعبات)

- خل البلسمك : ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- جبن فيتا : 2 ملعقة كبيرة (مفتت)

 

طريقة التحضير

اخلطي الجرجير والبرتقال والأفوكادو في طبق.

وزعي خل البلسمك وعصير الليمون والرمان والفستق الحلبي وحركي.

وزعي جبن الفيتا على وجه السلطة وقدميها.

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