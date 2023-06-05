"البيئة" تدعم حملات رفع مستوى وعى المواطنين للحفاظ الشواطئ من المخلفات

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة فعاليات حملة تنظيف الشاطئ الرملى وقاع البحر بشاطئ السرايا العام بالإسكندرية، والتى تم تنظيمها بالتعاون مع فريق الكشافة ، وجمعية بانلاستيك، وخليك ايجابى، وكلية التربية الرياضية جامعةالإسكندرية، وذلك ضمن جولتها التفقدية لعدد من المشروعات البيئية بالاسكندرية فى اطار احتفالات وزارة البيئة بيوم البيئة العالمى 2023.

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

وأعربت فؤاد، عن اعتزازها بالحملة لما تسهم به من الحفاظ على البيئة، ونشر وتعزيز ثقافة الإهتمام بالبيئة البحرية، ورفع مستوى الوعى لمرتادى الشواطئ بضرورة الحفاظ على الشواطئ ونظافتها وحمايتها من كل المخلفات وخاصة البلاستيكية، بما يوفر بيئة صحية مستدامة، مؤكدة دعم الوزارة لتلك الحملات الهادفة والتى تسعى إلى الحفاظ على البيئة من أخطار استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام، والذى يمكث فى البيئة لسنوات كثيرة متسببا فى ضرر بالغ على الصحة العامة للإنسان والكائنات الحية.

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

واوضحت وزيرة البيئة أن الحملة اليوم تقدم رسالة هامة للعالم كله خلال أحتفالنا باليوم العالمى للبيئة عن اهتمامنا بتنظيف شواطئنا من البلاستيك بشكل طوعى قبل بدء العالم فى تفعيل إتفاقية دولية تلزمنا بهذا السلوك، وهذا يعكس إحساسنا بالمسئولية تجاه الكوكب وما تسببه المخلفات البلاستيكة من أضرار على الكائنات البحرية، مؤكدة اهتمام وزارة البيئة بالعمل مع كل الجهات المعنية من محافظات وشباب وجمعيات أهلية لتنفيذ حملات تنظيف للمخلفات من البحر أو البر من أجل الحفاظ على مدينة الأسكندرية عروس البحر المتوسط.

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

وأشارت وزيرة البيئة إلى الجولة التى نفذتها اليوم بزيارتها لعدد من المصانع لمتابعة مشروعات الصرف الصناعى المعالج المنشأة بعدد من المصانع، وذلك تنفيذا للتكليفات الرئاسية، موضحة سعى الوزارة إلى توفيق أوضاع المنشآت الصناعية المخالفة، بطريقة مختلفة بدلا من توقيع غرامات ومخالفات يتم دعمهم لإعادة معالجة المياه مما يساهم فى تقليل تكلفة التشغيل، لافتة إلى مردود ذلك على الإقتصادالمصرى نظرا لمساهمة دعم الصناعة فى توفير إنتاج محلى يقلل من الإستيراد ويوفر العملة الأجنبية.

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

وتضمنت حملة تنظيف شاطئ السىرايا اليوم تنظيف قاع البحر من المخلفات الصلبة والبلاستيكية، وذلك بمشاركة عدد عشرون غطاس متطوع بمعدات الغطس، كما تم تنظيف الشاطئ الرملى ، وذلك بمشاركة عدد 100 متطوع من الشباب واطفال المدارس،ومؤسسات المجتمع المدنى، كما تم خلال الحملة توعية مرتادى الشاطئ بمخاطر البلاستيك على البيئة والحياة البحرية، وتوزيع شنط قماش كبديل للاكياس البلاستيكية، كأحد وسائل تعزيز السلوك الايجابى للحد من استخدام البلاستيك.