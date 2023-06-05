بعد تصدره تريند السعودية

شغل الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني، عضو هيئة التدريس بكلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى سابقًا محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، بعدما تعرض لوعكة صحية أثرت على نطقه وحركته.

الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني

الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني يطمئن محبيه

وبعث الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني، رسالة صوتية إلى محبيه، عقب تعرضه لجلطة أثرت على نطقه وحركته، بحسب ما جاء على وسائل الإعلام المحلية السعودية.

وقال سعيد بن مسفر، في رسالته الصوتية، أنه تعرض لجلطة مكث بسببها المستشفى لمدة يومين وخرج منها، وهو حاليًا في المنزل يتماثل للشفاء، ويراجع في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة.

وتابع سعيد بن مسفر، قائلاً" هي ليست خطيرة، ولها آثار بسيطة، وأنا أتجاوز آثار الجلطة في نطقي وحركتي.. والإشارات تشير إلى أن الوضع بدأ يخف بفضل الله، والحالة مطمئنة".

آخر تطورات الحالة الصحية لـ سعيد بن مسفر القحطاني

فيما طمأن الدكتور خليل الحدري، أستاذ أصول التربية المشارك بجامعة أم القرى والإمام سابقًا، محبيه الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني، على حالته الصحية، قائلاً:" إلى المحبين الذي يسألون عن صحة حبيبنا فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر، أبشركم بأنه بصحة جيدة بعد جلطة يسيرة تعرَّض لها".

وأضاف الحدري، على حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة" تويتر"، أنه تواصل مع الشيخ أنس بن سعيد بن مسفر فطمأنني، وأرسل لي رسالة بصوت الوالد يبشر أحبابه بأنه يتماثل للشفاء بصورة طيبة.

من هو الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني؟

الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني، ولد في عام 1364 هـ بمدينة أبها في السعودية.

وحصل الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني، على بكالوريوس الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع الجنوب عام 1401 هـ.

ونال الداعي السعودي سعيد بن مسفر القحطاني، درجة الماجستير في العقيدة من جامعة أم القرى بمكة المكرمة عام 1415 هـ، بالإضافة إلى حصوله على الدكتوراه في العقيدة من جامعة أم القرى بمكة المكرمة عام 1418 هـ.