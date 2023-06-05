وزير الصناعة السعودي: العاصمة الإدارية سيكون لها دور في التنمية (شاهد)

أشاد وزير الصناعة والثروة المعدينة السعودي، بندر الخريف، بالعلاقات بين بلاده ومصر، قائلا:"العلاقت بين مصر والسعودية قوية ومتميزة على كافة المستويات ونهدف دائما لتفعيل التبادل التجاري والصناعي".

وأضاف "الخريف" أنه تقابل مع وزير الصناعة المصري أحمد سمير، ثلاث مرات، وأن هناك تعاونا كبيرا، مستطردا:"نركز على تنويع الصناعة والتعدين بما تملكه البلدين من قدرات وموارد، وأنه متواجد في القاهرة اليوم لتفقد عدد من المصانع والشركات بمحافظة القليوبية، وأن المملكة تتبنى توجه لتنويع القاعدة الصناعية".

وأشار إلى أن المملكة لديها خطة لتنمية الصناعة، وفق استراتيجية 2030، وأن السعودية موجودة فى موقع مهم، وأن الشركة مع الدول الشقيقة لها رد إيجابي ومهم، لافتا إلى أنه خلال زيارته لمصر يرتب للقاءات بين المستثمرين من البلدين حتى يكون هناك زيادة المناطق الصناعية المختلفة.

وتوقع الخريف خلال تصريحاته ببرنامج “صباحك مصري”، المذاع عبر فضائية “ mbc مصر”، اليوم الإثنين، أن يكون هناك تعاون أكبر، ويكون هناك استثمارات كبيرة، وأنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات أمس أثناء التواجد في العاصمة الإدارية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مشيدا بما يتم فى العاصمة الإدارية.

وزير التجارة والصناعة: علاقات استراتيجية تربط القاهرة والرياض

وأكمل أن العاصمة الإدارية الجديدة سيكون لها دور مهم في مستقبل التنمية بمصر وهناك تنسيق مشترك للتكامل بين البلدين في عدة مجالات، مشددا على أن مصر و السعودية تملكان مقومات الصناعات المختلفة من مواد خام و خبرات وأيدي عاملة وغيرها للتكامل و تحقيق مصالح الشعبين.

استقبل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له، حيث عقد الوزيران لقاءً ثنائياً تناول كافة أوجه التعاون الاقتصادى بين مصر والمملكة وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.

وتناول اللقاء تطورات الوضع الاقتصادى العالمى والتداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، إلى جانب عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، شارك في اللقاء أسامة الزامل، نائب ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والسفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة والوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، و إبراهيم السجيني، مستشار وزير التجارة والصناعة لشؤون المتابعة ورئيس قطاع المعالجات التجارية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعدد من المسؤولين السعوديين.