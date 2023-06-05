الموت حبًا تحت عجلات القطار .. الزوجة تنجو والزوج يفقد ساقيه (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لرجل قرر إنهاء حياته بسبب حبه الكبير لزوجته، وبينما كان يسير بجوار زوجته على رصيف القطار، قرر في لحظة أن يحملها يلقي بنفسه أمام القطار.

الرجل من منطقة كيرلا بالهند، ظهر في مقطع الفيديو وهو يسير بشكل طبيعي بجوار زوجته، وعندما لاحظ اقتراب القطار، حملها بشكل مفاجئ وألقى بنفسه وبزوجته على قضبان القطار، إلا أنها حاولت الهرب منه لكنه كان متشبث بها بقوة، وفي اللحظة التي أزاحت الزوجة جسدها من على القضبان، مر القطار على ساقي الزوج.

🔞

زوج في كيرلا بالهند حمل زوجته لحظة مرور قطار وقفز تحته في محاولة للموت معاً رغم رفضها ذلك.



بعض رواد وسائل التواصل قالوا إن الزوج فعل ذلك لحبه الكبير لها حتى يموتا ثم يتجسدا من جديد في حياة أخرى.



كلاهما عاشا، المرأة نجت ببعض الرضوض لكن الرجل بترت ساقيهpic.twitter.com/Wuy5ux8wMb — إياد الحمود (@Eyaaaad) June 5, 2023

يقول صاحب الفيديو إن الزوجة عاشت ولم تصب إلا ببعض الرضوض، بينما الرجل بترت ساقيه وأصبح عاجزا.

كما قيل أن الزوج فعل ذلك بسبب حبه الكبير لها حتى يموتا ثم يتجسدا من جديد في حياة أخرى.