سيف عيسى وشهد سامي يعودان للقاهرة اليوم بعد إعادة كتابة تاريخ  التايكوندو

تعود مساء اليوم للقاهرة بعثة منتخب مصر للتايكوندو التي شاركت في بطولة العالم بأذرابيجان بعد أن نجح سيف عيسى وشهد سامي لاعبا منتخب مصر في تحقيق انجاز كبير للتايكوندو المصري لم يتكرر منذ 30 عام بعد تحقيق ميداليتان برونز في بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا بأذرابيجان وسط مشاركة أفضل اللاعبين المصنفين في العالم.

سيف عيسى نجح في تحقيق الميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 80 كجم ، بينما حققت شهد سامي الميدالية البرونزية في منافسات تحت 53 كجم في بطولة العالم بأذرابيجان.

ولم تحقق بعثات التايكوندو المصري هذا الانجاز بتحقيق ميداليتان في بطولة واحدة منذ بطولة العالم في نيويورك بأمريكا عام 1993 حيث شهدت تحقيق البطل المصري أحمد زهران وإيناس أنيس لميداليتان ليعود الثنائي سيف عيسى وشهد سامي في كتابة التاريخ بعد 30 عام وتحقيق نفس الانجاز.

وكان سيف عيسى قد حقق الميدالية البرونزية في بطولة العالم المكسيك 2022 ويواصل تحقيق النتائج الايجابية في بطولة أذرابيجان 2023 بعد تحقيق الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020.

سيف عيسى

وأعرب سيف عيسى عن شكره وتقديره للاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي واللجنة الأولمبية المصرية بقيادة المهندس هشام حطب والبنك الأهلي المصري الراعي له وشركة روباط الرياضية على دورهم الكبيرة في دعمه في الفترة الحالية ودور الجهاز الفني للمنتخب الذي كان له دور كبير في تطوير مستواه في الفترة الحالية.

وتعتبر ميدالية شهد سامي الأولى للسيدات منذ عام 2005 بعد ميدالية إيمان حلمي في بطولة إسبانيا ، حيث أعربت شهد سامي عن سعداتها بهذا الانجاز الكبير وعودة سيدات التايكوندو لتحقيق الميداليات في بطولات العالم معربه عن شكرها للجهاز الفني للمنتخب على دوره في الفترة الحالية والدور الفعال للاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي واللجنة الأولمبية المصرية بقيادة المهندس هشام حطب والبنك الأهلي المصري الراعي وشركة روباط الرياضية.

وتعود اليوم بعثة منتخب مصر للتايكوندو إلى القاهرة عائده من أذرابيجان بعد المشاركة في بطولة العالم بمشاركة 12 لاعب ولاعبة هم : يوسف عصام تحت وزن 54كجم ، مصطفي فرج وزن أقل من 58 كجم ، اياد بركات وزن تحت 68 كجم ، رامي عيسي وزن تحت 74 كجم ، سيف عيسي وزن تحت 80 كجم ، احمد الراوي وزن تحت 87 كجم على صعيد الرجال.

وعلى صعيد السيدات فشاركت كل من حبيبة محمد وزن تحت 46 كجم ، جني خطاب وزن تحت 49 كجم ، شهد سامي وزن 53 كجم ، نادين عمرو وزن تحت 57 كجم ، آية شحاته وزن 67 كجم ، ميسون ايهاب وزن تحت 73 كجم.

ويقود المنتخب المصري فنيًا محمد شو المدير الفنى للفريق، وأسامه سيد المدرب العام، ومحمد مجدي مدربًا بالإضافة إلى دكتور قدري المر اخصائي علاج طبيعي، فيما يرأس البعثة محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو والمشرف على المنتخب.