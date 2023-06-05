الإسكندرية: انطلاق مبادرة لنظافة البيئة البحرية من مخلفات البلاستيك

أطلقت أحد شؤاطى الإسكندرية مبادرة لنظافة البيئة البحرية من مخلفات البلاستيك بشاطئ السرايا ثانى فعاليات حملة نظافة قاع البحر، وذلك تضامنا مع اليوم العالمى للنظافة، تحت شعار (حافظ عليها تحافظ عليك) وذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وقطاع شئون البيئة بالإسكندرية.

من جانبه قال الدكتور رأفت حمزة الأستاذ المساعد بقسم الرياضات المائية جامعة الإسكندرية والمشرف على الفعالية، إن هذه الفعالية هى الثانية للعام الثانى على التوالى، وهو عبارة عن تنظيف قاع بعض الشواطئ عن طريق غواصين محترفين من كل ما يعيق المصطافين كحجارة وخاصة البلاستك اخطر عنصر ملوث ومهدد البيئة البحرية ورفع اى مخلفات بأرضية الشواطئ خاصة منطقة استحمام واستجمام المصيفين، وأى مخلفات كالعشبة التى يمكن تجمعها بالغوص بالقاع وايضا توجيه رسالة توعية بالحفاظ على البيئة البحرية وعلى شواطئ الإسكندرية الجميلة.

وأشار إلى الفعالية تأتى بمناسبة الاحتفال بيوم النظافة العالمى من كل عام، وقد تمت الموافقة أن تكون البداية في بشاطئ السرايا .

وقال إن الإسكندرية لا تقل مكانة عن ما يحدث من نظافة بكل شواطئ العالم أو مصر كشرم الشيخ والغردقة ودهب.