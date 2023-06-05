الرئيس الموريتاني: الجامعة العربية لها دور مهم في توثيق الصلات بين الدول

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، إن العالم اليوم فى ظل تداخل الضرورات الاقتصادية والامنية، أصبح يفرض صيغة التكتلات السياسية والاقتصادية، وهو ما يفرض تعزيز العمل العربى المشترك لمجابهة التحديات، أمنيًا واقتصاديا وسياسيا.

وأضاف في كلمة ألقاها أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الاثنين، أن الجامعة أنيط بها مهمة توثيق الصلات بين الدول العربية وتنسيق خططها السياسية لتحقيق التعاون بينها وصيانة استقلالها وسيادتها.

وأوضح أن الجامعة مسئولة عن توثيق هذا التعاون على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيدا بإنجازات الجامعة العربية على هذه الصُعد.

وأشار إلى أن العمل العربي المشترك لا يزال دون تطلعات الشعوب من حيث النجاعة والفعالية، في ظل التحديات القائمة.

ولفت إلى أن ما يوحد الشعوب العربية وما يجمعها من مصالح ومصير مشترك، كفيل بسد أي قصور في العمل المشترك.

وأعرب الرئيس الموريتانى عن تقديره لمصر والجامعة العربية لتهيئة هذا الاجتماع للقاء المندوبين الدائمين.