نمو أرباح سي أي كابيتال القابضة في الأعمال الربعية

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 92% على أساس سنوي.

قالت الشركة في بيان للبورصة أنها حققت صافي ربح بلغ 329.74 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 171.72 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 1.6 مليار جنيه، مقابل إيرادات 748 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

كانت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، قد انتخبت محمد محمود الأتربي رئيساً لمجلس إدارة الشركة.

وقالت الشركة، في بيان لبورصة مصر اليوم الاثنين، إنه تقرر تعيين محمود فتجي عطالله نائباً لرئيس مجلس الإدارة وعضواً منتدباً.

كما تقرر تعيين هشام محمد أشرف جوهر عضواً منتدباً.