طلب إحاطة بالبرلمان بشأن الخبز المخلوط بالحصى والرمال في قنا

تقدم النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بطلب إحاطة، اليوم الإثنين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين.

وجاء طلب الإحاطة المقدم بشأن وجود قمح مخلوط بالرمال داخل مطاحن مصر العليا بقنا مما جعل الخبز به حصى ورمال ورغم ذلك لم يتخذ وزير التموين اي إجراءات بالنسبة لمطاحن مصر العليا وصعيد مصر.

وأاضاف محمد الجبلاوي خلال طلب الإحاطة المقدم أنه بالرغم إصدار وزير التموين منشور بطحن 75% من قمح محلي يتم خلطه مع القمح المستورد لمحافظات بحري إلا أنه لم يصدر أي منشور لمحافظات الصعيد.

سخط واستياء من العيش المخلوط بالرمال

وشدد الجبلاوي خلال طلب الإحاطة أن وزير التموين بعدم إصداره هذا المنشور ترك المطاحن تطحن القمح المستورد المخلوط بالحصى والرمال والشوائب 100% مما أثار سخطا واستياء من العيش المخلوط بالرمال.

وأوضح الجبلاوي خلال تصريحات له أن هناك حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين تجاه وزير التموين بسبب هذا العيش المخلوط بالحصى، قائلا: الصعايدة ياكلوا الزلط بس مش لدرجة ياكلوه بالعيش ، طالبا من وزير التموين بسرعة إصداره منشور مثل المنشور الذي أصدره لمحافظات بحري.