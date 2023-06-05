زراعة أشجار مثمرة بالجزيرة الوسطى بطريق الجامعة القديمة

قام جهاز التطوير والتجميل بمواصلة أعماله في مسطحات وميادين الإسماعيلية، تزامنًا مع موسم الصيف والإجازات وتوافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات، حيث تم زراعة أشجار مثمرة بالجزيرة الوسطى من الزيتون والليمون، وذلك بنطاق حي أول أمام الجامعة القديمة ضمن مبادرة "١٠٠ مليون شجرة".

كما تم قص وتهذيب ١٥٠ شجرة بالطريق الدائري بداية من الجامعة الجديدة وحتى ميدان الجويلي.

وفي سياق متصل، قام فريق عمل آخر بمواصلة صيانة مسطحات الشارع التجاري من المحافظة حتى ميدان عثمان أحمد عثمان من قص وتهذيب المسطح الأخضر ورفع مخلفات؛ وذلك حفاظًا على الوجه الجمالي للمدينة في موسم الصيف.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالحدائق المفتوحة والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمحافظة.