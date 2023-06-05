الأسهم الأوروبية تفتتح مستقره ولندن تتصدر المكاسب

افتتحت أسواق الأسهم الأوروبية على استقرار خلال تعاملات جلسة، اليوم الإثنين 5 يونيو، بعدما أخفقت الأسواق في الاستفادة من الزخم الناتج عن مكاسب الأسبوع الماضي، في حين تصدرت أسهم لندن المكاسب في المنطقة مدعومة بأداء متفائل لشركات الطاقة على خلفية ارتفاع أسعار النفط.

الأسهم الأوروبية

واستقر المؤشر ستوكس 600 فى الأسهم الأوروبية عند مستوى 462.46 نقطة، بينما تصدر المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن المكاسب وارتفع بنسبة بلغت نحو 0.5%.

وارتفع مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي فى الأسهم الأوروبية بنسبة 1% مدعوماً بارتفاع أسعار النفط بعد أن تعهدت السعودية، أكبر مصدر عالمي للخام، بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل إضافية يوميا اعتبارا من يوليو.

وسعت الأسواق جاهدة لتعزيز التفاؤل الذي بثته المكاسب التي تحققت يوم الجمعة إثر تراجع التضخم في منطقة اليورو وإفلات الولايات المتحدة من خطر التخلف عن سداد الديون وتزايد المؤشرات التي غذت التكهنات بعدم إقدام مجلس الاحتياطي الفدرالي على رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وقفزت أسهم إنديفيور فى الأسهم الأوروبية بنسبة 11% لتتصدر المكاسب على المؤشر ستوكس 600 بعد أن وافقت شركة الأدوية على دفع 102.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتعلق بعقار سابوكسون الذي تنتجه للعلاج من إدمان المواد الأفيونية.

"نيكاي" يغلق عند أعلى مستوى في 33 عاماً

الأسهم اليابانية

انهي المؤشر "نيكاي" فى الأسهم اليابانية تعاملاته خلال جلسة، اليوم الاثنين 5 يونيو، عند أعلى مستوياته في 33 عاما، إذ أدت المكاسب في وول ستريت لزيادة الإقبال على المخاطرة، في حين ظل المستثمرون يراهنون على الأسهم المحلية وسط توقعات بأن بنك اليابان المركزي سيحتفظ بسياسته شديدة التساهل.

وشهد المؤشر "نيكاي" فى الأسهم اليابانية ارتفاعاً بلغ نسبته نحو 2.2% ليصل الى مستوى 32217.43 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ يوليو من عام 1990، وسجل أكبر مكسب يومي منذ 18 يناير.

فيما صعد ايضاً المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة بلغت نحو 1.7% ليصل إلى مستوى 2219.79 نقطة.

وقفز سهم "فاست ريتيلينغ" صاحبة العلامة التجارية "يونيكلو" فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة بلغت نحو 3.86%، وارتفع ايضاً سهم "أدفانتست" لصناعة معدات اختبار الرقائق فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة بلغت نحو 3.38%، وارتفع سهم فانوك لصناعة أجهزة الروبوت بما يصل الى نحو 4.53%.

وتقدم سهم "طوكيو إلكترون" لصناعة الرقائق فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة بلغت 0.75% وسهم "سكرين هولدنغز" بنسبة 1.9%.