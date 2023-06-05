د. غادة عامر عميد كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحصل على عضوية مجلس عمداء الهندسة العالمى

فى إنجاز جديد للمرأة المصرية والعربية، حصلت الدكتورة غادة عامر عميد كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على عضوية مجلس عمداء الهندسة العالمي (GEDC) حيث تعد أول امرأة مصرية تشغل هذا المنصب، ويعتبر مجلس عمداء الهندسة العالمي (GEDC) كيان دولي مقره الولايات المتحدة الأمريكية، تتمثل مهمته في العمل كشبكة عالمية من 22 عضوًا من عمداء الهندسة على مستوى العالم.

ويأتى حصول الدكتورة غادة عامر على العضوية بمثابة اعتراف من تلك المؤسسات الأكاديمية الدولية للدور الذي تقوم به في البحث العلمي وخدمة المجتمع، حيث أن لها سجل حافل من الإنجازات والأنشطة في مجالات الابتكار والابداع باستخدام العلوم والتكنولوجيا وربطها باحتياجات التنمية في المنطقة العربية.



وأعربت الدكتورة غادة عامر عن سعادتها بالعضوية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعد علامة بارزة فى قطار مشوارها العلمي، قائلة: فخورة بحصولى على العضوية وبالتأكيد إضافة كبيرة لى، مؤكدة أن تطوير المجتمع من خلال ربط العلوم باحتياجات التنمية، وتطوير المخرجات التعليمية من خلال تحديث أساليب التعليم الهندسي عن طريق تفعيل آليات التعليم في مجال الهندسة، وهذا ما تنتهجه فى كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا التى بجدية لتطوير المهندسين المحترفين وتنمية قدراتهم مما يؤدي الى التنمية الاقتصادية بطريقة مسؤولة تجاه المجتمع والبيئة، كما توفر الكلية جميع الإمكانيات اللازمة لدعم الطلاب وفق توجيهات خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والذى يولى العملية التعليمية اهتماما كبيرا فى إطار تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وكانت الدكتورة غادة عامر قد حصلت على جائزة «رموز عربية»، من الاتحاد العربي لرواد الأعمال العرب، لعام 2021م، وهي جائزة تمنح لأصحاب المسيرة الدولية الرائدة للمسئولية المجتمعية، وفق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 وبرنامج مسار الأمم المتحدة للمسؤولية المجتمعية TSR.

وتشغل حاليًّا منصب عميد كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجبا كما شغلت العديد من المناصب ذات العلاقة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وتم اختيارها عام 2014م في قائمة أفضل 20 امرأة في العالم تفوقًا في العلوم، التي أعلنتها مجلة «مسلم ساينس» Muslim-Science ، والجدير بالذكر أن الدكتورة غادة عامر المصنفة ضمن أفضل 20 امرأة في العالم تفوقًا في العلوم، ومن بين أفضل 5 مهندسات في أفريقيا، ضمن كتاب الصعود للقمة الصادر من الاتحاد الدولي لجمعيات التعليم الهندسي ومجلس علماء الهندسة العالمي بالولايات المتحدة.

واحتفلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى وقت سابق، بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها كواحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، حيث يسعى الطلاب للالتحاق بها كونها من أفضل وأرقى الجامعات كما تتيح نظام تعليمى عالمى لابنائها لما لها من مكانة مرموقة بين صفوف الجامعات المصرية، وتميز علمي ودولي يجعلها أكثر الجامعات الخاصة المصرية تفوقا بين نظائرها، حيث تتميز جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بوجود كليات التي تقدم خدمات تعليمية للطلاب على أعلى مستوى.