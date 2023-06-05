توريد 156 ألفا و962 طن قمح بشون وصوامع الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن إجمالي ما تم توريده من الأقماح لشون وهناجر وصوامع المحافظة بلغ 156962 طناً و 41 كيلو جراماً حتى الآن.

وأكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين؛ لتوريد أكبر كمية من الأقماح هذا العام.

ولفت المحافظ إلى أن العمل يجري على قدمٍ وساق لاستقبال كافة الأقماح من الموردين من قبل المزارعين والتجار، مشيراً إلى أهمية تقديم كافة التسهيلات اللازمة للتوريد بالصوامع والشون والهناجر بمختلف مراكز المحافظة، تيسيراً على المزارعين والتجار.

وشدد المحافظ، على ضرورة تكاتف المزارعين مع الدولة لزيادة الكميات الموردة من محصول القمح المحلي، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية لتأمين احتياجات السوق وتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين، مؤكداً على التنسيق التام بين كافة الجهات ذات الصلة، لزيادة عدد نقاط تجميع محصول القمح على مستوى المحافظة، لتوفير الجهد والوقت والنقل على المزارعين، وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء عملية التوريد، مشدداً علي سرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان متابعة لمراقبة الحصاد وتوريد محصول القمح بشكل يومي، حسب كشوف الحصر، والتأكد من تسجيل أسماء المزارعين بالشون حسب الإقرار المسلم لهم من الجمعية الزراعية.

مشدداً على عدم تخزين أي كمية من القمح سواءً لدى التجار أو المزارعين، ومنع نقله خارج المحافظة أو تداوله على الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن الدولة بكافة أجهزتها لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لافتاً إلي أن مصر لديها خطة مستقبلية وسياسة ثابتة بالتوسع في زيادة الأراضي المنزرعة بالقمح لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلى، وصولاً إلى تحقيق الإكتفاء الذاتى.

مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية، حيث يدخل القمح فى صناعة الخبز والعديد من الصناعات الأخري، لافتاً إلي أن وزارة الزراعة تعمل جاهدة على توفير السلالات الجيدة، بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة مما يوفر في مياة الري ويحسن الجودة ويرفع الإنتاجية المحصولية للفدان.

تنسيق مشترك بين الجهات المعنية لتوريد أكبر كمية من الأقماح بالفيوم

ولفت محافظ الفيوم، إلى جهود المحافظة بالتنسيق مع مديريتي الزراعة والري، ونقابة الزراعيين بالفيوم، في تنظيم العديد من الندوات الإرشادية للمزارعين لتوعيتهم حول أفضل أساليب الزراعة والرى بما لا يضر بالمحصول ويساهم في تحقيق إنتاجية عالية للفدان، وكذا توعيتهم بأهمية محصول القمح وضرورة توريد أكبر كميات من المحصول للصوامع والشون حتي لا ندخل في مرحلة احتياج، مشيراً أن مديرية الزراعة وفرت للمزارعين سلالات القمح التي تتناسب مع مناخ المحافظة وتتميز بإنتاجية عالية، كما تم تزويدهم بالسماد اللازم.

وأوضح المحافظ، أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات عملية لتوريد القمح من المزارعين بالسعر المناسب هذا العام، مؤكدا على الاستفادة من الدروس المستفادة من العام الماضي واتخاذ الإجراءات التحضيرية التى تم اتخاذها هذا العام لتجنب الممارسات الخاطئة، لتكون ركيزة للاستعداد للعام القادم، لافتا إلى أن التحضير لهذا العام قام على عدة محاور منها، الربط بين مديريتي الزراعة والرى، وحصر المساحات المستهدفة بزراعة القمح بشتى زمامات المحافظة من خلال تشكيل اللجان لحصر المساحات فعليا على أرض الواقع، والتأكد منها من خلال خرائط الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، مع أحكام الرقابة والسيطرة على تداول الأقماح بالتنسيق بين الجهات المعنية.

ومن جهته، أوضح وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم وفقاً لاحصاءات مديرية الزراعة بلغت نحو 172 ألف و933 فداناً، بواقع 31 ألف و696 فداناً بمركز الفيوم، و20ألف و269 فداناً بمركز سنورس، و32 ألف و177 فداناً بمركز طامية، و36 ألف و410 فداناً بمركز إطسا، ووبمركز أبشواي 9 ألاف و42 فداناً، وفى مركز يوسف الصديق 24 ألف و234 فداناً، وبأراضى الإصلاح الزراعي 17 ألف 143 فداناً، وبأراضي عدد من الهيئات 1962 فداناً.

وأضاف، أن السلالات التى تم زراعتها هذا العام هي، مصر (1) ومصر (2)، وجيزة (171)، ووسخا (95)، ووجميزة (11)، وجميزة (12)، وسدس (14)، ووبنى سويف (5) وبنى سويف (7)، مؤكداً أن محصول العام الحالي مُبشر بالخير ويتمتع بجودة عالية، نظراً لتوافر العوامل الجوية الجيدة هذا الموسم، ومن المتوقع تحقيق مستهدفات مرتفعة من الإنتاجية المحصولية.