الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء المقبل (شاهد)

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من طقس يوم الأربعاء المقبل، قائلة:" مع يوم الأربعاء سوف نلاحظ ارتفاع درجات الحرارة ويزيد يومي الخميس والجمعة بسبب منخفض جوي قادم من الصحراء الغربية، يؤدي لانخفاض درجات الحرارة وعودة لإثارة الرمال والأتربة".

وأشارت إانم إلى أنه من الهام هذه الفترة تجنب التعرض المباشر لآشعة الشمس فترة الظهيرة حتى لا يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة، وهذه الفترة نسجل أعلى درجات حرارة على مدار اليوم، ومن الهام تناول أنواع عديدة من المرطبات والسوائل وشرب المياه.

وتابعت:" أننا مازلنا بفصل الربيع المعروف بتغيراته الحادة والسريعة والتغير الكبير بحالة الطقس"، لافتة إلى أن نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة سيكون بمناطق محدودة من الجمهورية والكتل الهوائية هذا الأسبوع معظمها شمالية قادمة من البحر المتوسط ولا يوجد عليها أتربة ورمال مثارة، ولذلك اليوم وغدا لن يكون هناك أي أتربة ورمال مثارة، ولكن يوم الأربعاء تبدأ بعض الكتل الهوائية بالمناطق العربية تكون مثيرة للرمال والأتربة ومع يومي الخميس والجمعة قد تتقدم للمناطق الداخلية.

وواصلت غانم خلال تصريحاتها عبر فضائية "القناة الأولى"، اليوم الإثنين، أن فرص الأمطار اليوم سوف تنحصر بمناطق من جنوب الصعيد، ومناطق من الأقصر وأسوان، ولكنها فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية تماما لن تؤثر على أي أعمال أنشطة يومية، والأجواء مستقرة بشكل كبير اليوم وغدا.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس نهاية الأسبوع

يشار إلى الهيئة العامة للأرصاد حذرت في بيان عاجل لها من انقلاب حالة الطقس يومى الأربعاء والخميس، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تصل إلى حد العاصفة الترابية على بعض المناطق، وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وكشفت خرائط الطقس عن توافر فرص سقوط الأمطار الرعدية على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية ومدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة .

وتسجل درجات الحرارة أعلى معدلاتها على محافظات جنوب الصعيد، حيث تصل إلى 45 درجة مئوية خلال ساعات النهار، فيما تسجل القاهرة 39 درجة مئوية .