طقس حار غدًا والعظمى بالقاهرة 33 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا الثلاثاء، من المتوقع أن يكون معتدل فى الصباح الباكر، وحار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع، أن غد يشهد نشاط رياح محدود على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء، واحتمال سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء:

القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة

مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.