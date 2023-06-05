تفاصيل تكريم ميدو في مئوية سيلتا فيجو

كرم نادي سيلتا فيجو الإسباني ، أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر الوطني السابق والنادي الاسباني السابق، وذلك على هامش مواجهة الفريق ضد برشلونة أمس السبت والتي انتهت بفوز سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف ، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني هذا الموسم.



كان نادي سيلتا فيجوقد احتفل بمرور 100 عام على تأسيس النادي والذي أُسس يوم 23 أغسطس 1923، ليتم دعوة ميدو كأحد أساطير النادي الذي سبق وأن مثل صفوفه عام 2003 قادما من أياكس الهولندي، وذلك لتكريمه خلال احتفال سيلتا فيجو بالمئوية في مواجهة برشلونة بالجولة الختامية من الليجا.

سفير للنادي ..

وأقام مسؤولو نادي سيلتا فيجو تكريم خاص لميدو بمنحه شعار النادي، كسفير لمئوية النادي، وسط حضور صحفي و إعلامي مميز، على هامش اللقاء الختامي في الليجا بين سيلتا فيجو والبارسا.

وتلقى ميدو حفاوة كبيرة واستقبالا حافلا من جانب جماهير سيلتا فيجو التي حرصت على الذهاب إليه والتقاط الصور التذكارية معه قبل بداية المباراة، كواحد من أبرز النجوم الذين تواجدوا في صفوف سيلتا فيجو، عقب رحيله عن أياكس الهولندي.

وحرصت وسائل الإعلام الإسبانية على عقد لقاءات عدة مع ميدو للحديث عن الفترة التي قضاها داخل جدران النادي الإسباني، والتي شهدت تألقه الملفت كواحد من أبرز اللاعبين الذين احترفوا في سيلتا فيجو.

وأنهى سيلتا فيجو الموسم الحالي في الدوري الإسباني باحتلال المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة بعدما حقق الفوز في 11 لقاء، وتعادل 10 وخسر 17.