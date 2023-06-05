المؤشر"نيكاي" في الأسهم اليابانية يغلق عند أعلى مستوى في 33 عامًا

انهي المؤشر "نيكاي" فى الأسهم اليابانية تعاملاته خلال جلسة، اليوم الاثنين 5 يونيو، عند أعلى مستوياته في 33 عاما، إذ أدت المكاسب في وول ستريت لزيادة الإقبال على المخاطرة، في حين ظل المستثمرون يراهنون على الأسهم المحلية وسط توقعات بأن بنك اليابان المركزي سيحتفظ بسياسته شديدة التساهل.

الأسهم اليابانية

وشهد المؤشر "نيكاي" فى الأسهم اليابانية ارتفاعاً بلغ نسبته نحو 2.2% ليصل الى مستوى 32217.43 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ يوليو من عام 1990، وسجل أكبر مكسب يومي منذ 18 يناير.

فيما صعد ايضاً المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة بلغت نحو 1.7% ليصل إلى مستوى 2219.79 نقطة.

وقال المدير العام في قسم الأبحاث في "تاتشيبانا" للأوراق المالية شيجيتوشي كامادا، "كانت السوق مدعومة بالمكاسب التي تحققت في السوق الأميركية يوم الجمعة. ساعد ذلك في الحفاظ على تدفق الأموال إلى الأصول المحفوفة بالمخاطر في اليابان".

وتعتبر الأسهم اليابانية في وضع أفضل من نظيراتها في الولايات المتحدة إذ من المتوقع أن يحافظ بنك اليابان على معدلات منخفضة للغاية لسعر الفائدة. وقال كامادا إنه عندما ترتفع الأسهم الأميركية، لا يكون هناك سبب لعدم شراء الأسهم اليابانية.

وسيعقد بنك اليابان المركزى اجتماع السياسة في 15 يونيو والذي يستمر لمدة يومين، بحسب الاسواق العربية.

وأغلقت الأسهم الأميركية يوم الجمعة على ارتفاع بعد أن أظهر تقرير عن سوق العمل نموا معتدلا للأجور في مايو مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يمتنع عن رفع أسعار الفائدة خلال أسبوعين، في حين رحب المستثمرون باتفاق توصلت إليه واشنطن وجنبها التخلف الكارثي عن سداد الديون.

الأسهم اليابانية

وقفز سهم "فاست ريتيلينغ" صاحبة العلامة التجارية "يونيكلو" فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة بلغت نحو 3.86%، وارتفع ايضاً سهم "أدفانتست" لصناعة معدات اختبار الرقائق فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة بلغت نحو 3.38%، وارتفع سهم فانوك لصناعة أجهزة الروبوت بما يصل الى نحو 4.53%.

وتقدم سهم "طوكيو إلكترون" لصناعة الرقائق فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة بلغت 0.75% وسهم "سكرين هولدنغز" بنسبة 1.9%.