ثقافة المنيا تقدم "جزيرة الحياة" ضمن عروض مسرح الطفل

شهد مسرح مكتبة مصر العامة بالمنيا، فعاليات العرض المسرحي "جزيرة الحياة" تأليف حسام عبد العزيز، ديكور وائل درويش، أشعار سمير الفيل، ألحان توفيق فودة، إخراج عصام أسامة.

وذلك ضمن فعاليات مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وتدور أحداث القصة عن عالم الجهل والعلم والصراع بينهما ، من خلال سلسلة أحداث ورحلة يقوم بها بطل العرض "بليد" والذي يكتشف ضرورة البحث عن المعرفة ضد الجهل، وأن العلم والكتاب خير جليس كما تعلم من المدرسة والحياة.

قدم العرض بحضور دكتورة رانيا عليوة مدير عام فرع ثقافة المنيا، وأعضاء لجنة التحكيم المكونة من، الكاتب والمخرج شاذلي فرح، والمخرج أسامة عبد الرؤوف، المخرج ومصمم العرائس عمرو حمزة، و"جزيرة الحياة" إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة الدكتورة جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وقدمه فرع ثقافة المنيا ضمن نوادي مسرح الطفل، بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي.