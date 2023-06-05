سمر يسري تتخلى عن الكيرلي وتظهر بلوك مختلف

شاركت الإعلامية سمر يسري متابعيها بأحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

وظهرت سمر يسري بإطلالة كاجوال، تمزج بين الاناقة والجاذبية في آن واحد، حيث ارتدت قميصا مفرغ الغصون صمم من قماش مميز باللون الكناري ونسقت عليه بنطال جينز ينتمي لصيحة الهاي ويست عكس قوامها الممشوق، فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

واختارت تسريحة شعر ناعمة لتتخلي عن قصة الكيرلي التي اشتهرت بها وغلبت عليها في أغلب إطلالتها ووضعت لمسات ناعمة من المكياج وارتدت نظارة شمس ضخمة تناغمت مع ملامحها ولون الكشمير في الشفاه.

السيرة الذاتية لسمر يسري

سمر يسري من مواليد 22 مايو 1975، هي إعلامية مصرية ومقدمة برامج، حاصلة على إجازة في إدارة الأعمال من جامعة سيتي الأمريكيّة.

بدأت عملها في مجال الاعلام مع قناة الراي الكويتية وقدمت البرنامج الترفيهي «نغم» ثمّ بعد ذلك انتقلت إلى شاشة التلفزيون المصري وقدمت برنامجي «مين فينا» و «ليلة طرب».

انتقلت سمر يسري بين عدد من المحطات الفضائية حيث قدمت عدة برامج متنوعة على عدة قنوات من بينهم قناة «الساعة الليبيّة» حيث قدّمت برنامجاً حواريّاً نسائيّاّ بعنوان «ساعة مع حواء» وهذا البرنامج بشكل عام يتبنى الحوار عن شؤون المرأة الليبيّة والعربيّة وقد أحدث هذا البرنامج ضجّةً كبيرة من ناحية الجرأة في طرح المواضيع.

في عام 2012 قدمت سمر يسري برنامج «سمر والرجال» على شاشة قناة القاهرة والناس، وقد استضافت فيه 30 نجما من عدة مجالات اعلامية مختلفة، وقد حصل البرنامج على أعلى نسبة مشاهدة بين مختلف الفئات العمرية، وفي عام 2014 قدمت البرنامج الحواري «ليلة بيضا حمرا سودة» وهو برنامج حواري بشكل عام مع مشاهير المجتمع المصري لاستكشاف حياتهم الشخصية، ومواجهتهم بتصريحاتهم المتناقضة، تم عرضه في رمضان في 2014.

عام 2015 قدمت برنامج ليلة سمر وقد اثار هذا البرنامج الجدل في الوسط الثقافي والجمهوري إلى حد ما وتم تأييده وانتقاده بشكل وبآخر، تم تقديمه على قناة إم بي سي مصر.