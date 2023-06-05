"ترشيد الاستهلاك في حياتنا اليومية".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع عددا من الانشطة والفعاليات الفنية والثقافية، بالمكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.

جاء ذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وتحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لميس الشرنوبي.

خلال ذلك عقد قسم الثقافة العامة بمكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان" برايل معجزة المكفوفين" حاضرتها مروة محمود، بدأت الحديث خلالها بأن أصيب لويس برايل ابن صانع الأحزمة بالعمى جراء حادث عندما كان في الثالثة من عمره، وتلقى تعليمه في المعهد الوطني للشباب المكفوفين في باريس ، إلى جانب مسابقات ترفيهية ومعلومات عامه نفذتها انتصار فتحي، بينما بدأت أول أيام الأنشطة الصيفية بمكتبة الكعابي الجديدة تم عمل ورشة لعمل ميداليات بالخرز للأستاذة سناء قناوي.

عقدت مكتبة اللاهون محاضرة بعنوان" ترشيد الاستهلاك في حياتنا اليومية"حاضرتها عبير عبد التواب تحدثت عن ترشيد الاستهلاك اليومي، ومنها عدم ترك حنفيه المياه مفتوحة وإطفاء الأنوار والمصابيح في غير وقت استخدامه وتركيب مصابيح توفير الطاقه، وهو ما يساعد على ترشيد الاستهلاك، فيما نظمت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ندوة بعنوان " الدولة وكفالة حق المسنين "للأدباء أحمد قرني أحمد طوسون، وعن حق المسن علي الدولة بدأت الندوة بالدور المهم والفعال الذي تبذله الدولة تجاههم التي منحت لهم معاش من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا وليس لهم دخل ولا يتقاضون المعاش تأمينات بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وتلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع الاتجاهات في إطار من إحترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل وفي استعمال المرافق والخدمات العامة.

عرض فني لفرقة عرب الفيوم البدوية بالمسرح الروماني بميدان السواقي

وفي إطار احتفالات فرع ثقافة الفيوم بالاجازة الصيفية، قدمت فرقة عرب الفيوم البدوية علي المسرح الروماني بميدان السواقي بالفيوم عرضاً فنياً متميزاً بقيادة عادل ربيع، وتضمنت الاحتفالية مجموعة من الأغاني البدوية والتراثية التي تعبر عن التراث البدوي في محافظة الفيوم.