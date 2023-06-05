أبو شقة: خطة التنمية تسير وفق استراتيجيه وطنية واقعية

أكد المستشار بهاء أبوشقة كيل أول مجلس الشيوخ، بأن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن خطة التنمية الاقتصادية 2023/2024 ، من أهم جلسات مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد طبقا للمادة 249 من الدستور التي اوجبت اخذ راي المجلس في مشروع خطة التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه.

خطة التنمية الاقتصادية

واضاف ابوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانين عقب موافقة المجلس علي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيه، بان خطة التنمية الاقتصاديه تسير وفق استراتيجيه وطنية واقعيه وضعتها القيادة السياسيه ونحن علي مشارف الجمهورية الجديدة .

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وتابع ابوشقة بان الانجازات التي تحققت في مصر منذ 2014 وحتي الان يعلمها القاصي والداني ولم تشهدها مصر عبر عقود من الزمن ، منها الاقتصاديه والاجتماعيه بالاضافه الي البنيه التحتيه التي ترجمت ارادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء دولة عصريه ديمقراطيه حديثه .

وشدد ابوشقة بان المتابع يجد حقيقة واقعيه ويقين يركن الي حقائق ثابته علي ارض الواقع ، بان هناك تحولا كبيرا في كافة مناحي الاقتصاديه والاجتماعيه لتحقيق المشروع الوطني الذي يتبناه الرئيس عبد الفتتاح السيسي، بالرغم من الظروف الاقتصاديه التي مر بها العالم ولم يعلم مداها الا الله ، وبعد ان كان معدل التضخم في اوربا في 2022 9,6% الان وصل معدل التضخم الي 27,9% ولكن مصر عبرت افاق كبيرة سيكون لها نتائج في القريب.

موضحا بان بان هناك قيمة اقتصاديه كبيرة تحققت وقيمه تم اضافتها للاقتصاد الوطني وعلي راسها العاصمه الاداريه الجديدة التي كانت صحرء جرداء الان قيمتها السوقية 800 مليار دولار ، بالاضافه الي شبكة طرق نفذتها الدولة ضمن المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال بلغ 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه، كما تم التخطيط لإنشاء 21 محورا وكوبري على النيل بإجمالي تكلفة 30 مليار جنيه المونوريل والقطار الكهربائي وغيرهم .

وشدد ابوشقة بان العين كاشفة للحقيقة وهناك شعاع امل زرعة الرئيس السيسي في قلوب المصريين ووجدنا ماتحقق من بناء 40 مدينة جديدة ستكون شريان جديد لمصر في المستقبل .