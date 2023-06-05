روسيا تبدأ مناورات عسكرية بحرية في بحر البلطيق

قالت روسيا اليوم الاثنين إنها بدأت مناورات عسكرية بحرية في بحر البلطيق بعد يوم من بدء دول حلف شمال الأطلسي الناتو لمناوراتهم السنوية في نفس المنطقة.

وذكرت البحرية الأميركية أن مناورات حلف شمال الأطلسي في بحر البلطيق يشارك فيها 6000 جندي و50 سفينة وأكثر من 45 طائرة، وتشارك فيها فنلندا للمرة الأولى بعد حصولها على عضوية الحلف.

الدفاع الروسية

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الاثنين: "وفقا لخطة التدريب لهيئات القيادة العسكرية لقوات أسطول البلطيق للعام 2023، تجري في الفترة من 5 إلى 15 يونيو، تدريبات عملياتية لمجموعات أسطول البلطيق تحت قيادة قائد الأسطول نائب الأميرال فلاديمير فوروبيوف، وذلك في مياه بحر البلطيق وميادين التدريب القتالي بمقاطعة كالينينغراد".

وأشار البيان إلى مشاركة ما يصل إلى 40 سفينة حربية وزورقا وسفينة دعم، بما في ذلك سفن الدوريات والطرادات وسفن الصواريخ الصغيرة وزوارق الصواريخ في التدريبات، بالإضافة إلى أكثر من 3500 عسكري ونحو 25 طائرة ومروحية و500 قطعة من المعدات العسكرية والخاصة.

وذكر البيان أن المجموعات التكتيكية البحرية لأسطول البلطيق غادرت قواعدها وشرعت في الانتشار في المناطق المحددة من بحر البلطيق لأداء مهام التدريب.

يأتي هذا فيما بدأت موسكو أيضا مناورات في بحر اليابان وبحر أوخوتسك في أقصى شرق روسيا اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: إن المناورات تأتي "وفقا لخطة تدريب هيئة أركان القيادة والسيطرة العسكرية لقوات أسطول المحيط الهادئ، في الفترة من 5 إلى 20 يونيو، في مياه بحر اليابان".

وأوضح البيان أن أكثر من 60 سفينة حربية روسية وسفينة دعم، ونحو 35 طائرة بحرية وأكثر من 11 ألف جندي من القوات البحرية يشاركون في تدريبات عسكرية.