"التهاب العصب السابع" أسبابه وطرق علاجه

يعد التهاب العصب السابع أو شلل الوجه النصفي رد فعل يحدث بعد الإصابة بعدوى فيروسية، وهو ضعف مفاجئ في عضلات الوجه يجعل نصف الوجه يبدو مرتخيًا، ويعود سبب هذا الضعف إلى حدوث خلل في عمل العصب الوجهي مما يؤدي إلى خلل في تعبيرات الوجه الحركية، وعادةً ما يكون مؤقتًا، حيث تبدأ الأعراض في التحسن في غضون بضع أسابيع ويتم التعافي نهائيًا في غضون سنة، كما يصاب في معظم الحالات مرة واحدة فقط، ونادرًا ما قد يتكرر بعد عدة سنوات.

التهاب العصب السابع

أسباب التهاب العصب السابع

الهربس البسيط، الذي يسبب تقرحات البرد والهربس التناسلي.

مرض السكري من النوع الثاني وعدم انضباط السكر بالدم.

فيروس نقص المناعة البشرية الذي يضر بجهاز المناعة.

من الأمراض التي تزيد من احتمالية الإصابة بالعصب السابع هو مرض الجدري المائي والحزام الناري.

السكتة الدماغية قد تتسبب في حدوث التهاب العصب السابع وشلل الوجه، حيث أنها تؤدي إلى تلف في الأعصاب.

الإصابة بأحد الأمراض التي تتسبب في حدوث التهاب الأعصاب وخاصة العصب السابع هو مرض النكاف والحصبة الألمانية.

أعراض التهاب العصب السابع

سيلان اللعاب.

التغير في حاسة التذوق.

صعوبة في الأكل والشرب.

عدم القدرة على تكوين تعابير الوجه، مثل الابتسام أو العبوس.

الألم الشديد حول منطقة الفك.

الحساسية المفرطة تجاه الأصوات العالية والضوء الشديد.

ألم الأذن وخاصة منطقة أسفل الأذن.

تهيج العين في الجانب المصاب.

التهاب العصب السابع

طرق علاج التهاب العصب السابع

علاجات مضادة للالتهاب.

أخذ نسب من الكورتيزون لفترة قصيرة بجرعات محددة.

أدوية لتقليل نسبة الارتشاح الموجودة في الأعصاب.

قطرات للعين لحمايتها من الجفاف.

الحرص على تدليك الوجه والخدود والجبهة يوميا، ومن الممكن أن يتم هذا باستخدام أحد أنواع الزيوت.

الخضوع لجسات العلاج الطبيعي لتقوية عضلات الوجه حتى وأن أبسطها مضغ العلكة، أو تحريك الوجه بشكل منتظم، أو وضع منشفة مبللة دافئة على الوجه لتخفيف الألم.

تناول الطعام بشكل بطيء مع الحرص على مضغ الطعام بشكل جيد، وبإمكانك استبدال الطعام الصلب بالمهروس.

يزداد خطر الإصابة بالتهاب العصب السابع في الحالات التالية:

الحمل.

السكري.

عدوى في الرئة.

وجود تاريخ عائلي.