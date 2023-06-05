تفوق كاسح للزمالك في تاريخ موجهاته أمام الاتحاد السكندري

تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين، صوب ستاد القاهرة الدولي، حيث تنطلق مواجهة مرتقبة بين فريقي الزمالك والاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري، والتي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق مباراة الزمالك ونظيره الاتحاد السكندري، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة بتوقيت الإمارات، وتُذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

تاريخ مواجهات الزمالك والاتحاد السكندري

ألتقي فريقي الزمالك والاتحاد السكندرى من قبل فى 160 مباراة بجميع المسابقات، وتمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز فى 101 مباراة، بينما فاز زعيم الثغر فى 21 مباراة، بينما حسم التعادل 38 مباراة.

أما على صعيد مسابقة الدوري المصري فقط التقى الفريقين في 125 مباراة حقق الفارس الأبيض 79 فوز مقابل 13 انتصار لزعيم الثغر فيما انتهت 33 مباراة بالتعادل.

وسجل الزمالك 213 هدف فيما تلقت شباكه 79 هدف. انتهت آخر مباراة جمعت الزمالك والاتحاد السكندري بالتعادل السلبى فى 11 يناير 2023 بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري.قبل ساعتين

تعرض الأبيض للهزيمة في 13 مباراة فقط، وحسم التعادل نتيجة 33 مواجهة.

وسجل لاعبو القلعة البيضاء 213 هدفًا فيما استقبلت شباكها 79 لصالح الفريق السكندري.

يُذكر أن أول مواجهة جمعت بينهم ببطولة الدوري يوم 5 ديسمبر من عام 1948، وحقق الاتحاد الفوز بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، فيما كانت آخر مواجهة يوم 11 يناير الماضي، وانتهت بالتعادل السلبي.

ترتيب الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري:

يخوض فريق الزمالك مواجهة الاتحاد محتلاً المركز الرابع برصيد 50 نقطة، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز فى 14، وتعادل في 8، وخسر 7، وسجل لاعبوه 42 هدفًا، وسكنت شباكه 27 هدفًا.

بينما يدخل فريق الاتحاد السكندرى محتلًا المركز الثامن برصيد 40 نقطة، حصدها من 28 لقاءً، حقق الفوز في 12، وتعادل في 4، وخسر 12، وسجل لاعبوه 32 هدفًا، وسكنت شباكه 33 هدفًا.

من المنتظر ان يبدا الكولومبى خوان كارلوس المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح ، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي

خط الوسط: سيف جعفر، نبيل عماد دونجا

خط الوسط الأمامي: مصطفى شلبي، سيد نيمار، أحمد مصطفى زيزو، إبراهيما نداي

خط الهجوم: سيف الجزيري